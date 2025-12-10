  1. Clients Privés
Bain de foule et file d'attente Sarkozy en dédicace pour la sortie de son «Journal d’un prisonnier»

ATS

10.12.2025 - 17:51

Nicolas Sarkozy a dédicacé mercredi dans une librairie parisienne son «Journal d'un prisonnier», qui raconte ses trois semaines de détention après sa condamnation dans le procès libyen, un livre publié le matin même chez Fayard.

L'ancien président français Nicolas Sarkozy a dédicacé son livre "Journal d'un prisonnier" mercredi à Paris.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy a dédicacé son livre "Journal d'un prisonnier" mercredi à Paris.
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.12.2025, 17:51

10.12.2025, 18:09

L'ancien président de la République est arrivé vers 15h30 à la librairie Lamartine, dans le huppé XVIe arrondissement, prenant un rapide bain de foule avant d'entrer à l'intérieur de l'établissement, protégé par un important cordon policier, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Nicolas, Nicolas!», ont scandé des admirateurs. «Ta place est en prison» ont a contrario crié deux militantes Femen, rapidement interpellées par la police, selon des images diffusées par plusieurs journalistes sur les réseaux sociaux.

«Déformer les faits». Nicolas Sarkozy lance la parution de son livre choc

«Déformer les faits»Nicolas Sarkozy lance la parution de son livre choc

«Si heureux de reprendre le chemin des routes de France pour aller à la rencontre de mes lecteurs», a écrit Nicolas Sarkozy la semaine dernière sur son compte X, ajoutant: «Cela me réjouit tant!» Le contenu du livre a été dévoilé dès le week-end dernier dans plusieurs médias et consulté par l'AFP.

Évoquant l'»enfer» carcéral, Nicolas Sarkozy raconte s'être agenouillé pour prier au premier jour de son incarcération, après sa condamnation le 25 septembre à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs.

«Je priais pour avoir la force de porter la croix de cette injustice», poursuit-il en se disant de nouveau «innocent» de toute infraction, et en décrivant ses discussions dominicales avec l'aumônier de la prison.

Bons et mauvais points

Nicolas Sarkozy distribue bons points et piques acerbes à des personnalités politiques. Il rapporte un échange téléphonique avec Marine Le Pen après sa condamnation. À la chef de file des députés RN, qui lui demande s'il s'associerait à un éventuel «front républicain», il répond: «Non, et de surcroît je l'assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet.»

L'ouvrage de 216 pages, édité par une maison d'édition contrôlée par l'homme d'affaires conservateur Vincent Bolloré, est paru exactement un mois après la remise en liberté sous contrôle judiciaire le 10 novembre de l'ex-chef de l'Etat.
L'ouvrage de 216 pages, édité par une maison d'édition contrôlée par l'homme d'affaires conservateur Vincent Bolloré, est paru exactement un mois après la remise en liberté sous contrôle judiciaire le 10 novembre de l'ex-chef de l'Etat.
sda

Il salue la fidélité de Sébastien Chenu, ancien élu UMP devenu député RN, notant qu'«il était résolu à m'adresser un courrier de soutien chaque semaine».

A l'inverse, il égratigne sa propre famille politique, pointant le manque d'engagement public du président du parti LR Bruno Retailleau, qui l'«appela régulièrement, mais n'en fit publiquement pas davantage».

Emmanuel Macron n'est pas épargné, sa dissolution étant jugée comme un «caprice qui faisait autant de mal à la France qu'à son auteur». Il étrille encore l'ancienne candidate PS à l'Elysée Ségolène Royal, qui selon lui ne comprend pas toujours «le sens de ce qu'elle dit. Cela la sauve de la honte».

Devant la librairie Lamartine, dans le XVIᵉ arrondissement de Paris, une longue file d’attente s’est rapidement formée.
Devant la librairie Lamartine, dans le XVIᵉ arrondissement de Paris, une longue file d’attente s’est rapidement formée.
AFP

Sur le plan judiciaire, il livre une analyse critique inhabituelle de sa défense historique. «Mon amitié avec Thierry Herzog (son ancien conseil, NDLR) m'avait aveuglé sur la possibilité qui était la sienne d'embrasser un dossier qui avait pris une telle ampleur», écrit l'auteur, des propos très critiqués par des avocats pénalistes sur les réseaux sociaux.

«Affligées»

Nicolas Sarkozy a été condamné pour avoir laissé ses deux plus proches collaborateurs, Brice Hortefeux et Claude Guéant, démarcher en vue d'un financement de sa campagne présidentielle de 2007 un haut dignitaire libyen, Abdallah Senoussi, alors que celui-ci était sous le coup d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'attentat du DC-10 (170 personnes tuées le 19 septembre 1989). En contrepartie, ils lui auraient laissé miroiter un examen de sa situation judiciaire.

Un passage du livre est d'ailleurs consacré à l'audition des proches de victimes de l'attentat du DC-10, parties civiles au procès libyen, qu'il qualifie de «moments les plus émouvants» tout en se disant «affecté par la violence de certains propos à (son) endroit».

«Sans anathème». Sarkozy ne s'associera pas à un «front républicain» contre le Rassemblement national

«Sans anathème»Sarkozy ne s'associera pas à un «front républicain» contre le Rassemblement national

Ces lignes ont provoqué l'indignation du collectif «Les Filles du DC-10». «Une fois encore, Nicolas Sarkozy inverse les rôles, faisant croire qu'il serait la véritable victime», a réagi dans un communiqué ce groupe de filles, mères et soeurs de morts dans l'attentat, «affligées». L'ancien chef de l'État sera jugé à nouveau dans ce dossier du 16 mars au 3 juin par la cour d'appel de Paris.

Tous les prévenus y comparaîtront libres, la cour d'appel ayant libéré mercredi sous contrôle judiciaire Alexandre Djouhri, dernier incarcéré dans ce dossier. Nicolas Sarkozy est par ailleurs définitivement condamné dans deux autres affaires, celle dite des écoutes de l'Elysée et Bygmalion.

