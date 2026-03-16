  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Education SH Schaffhouse met en question le français ou l'anglais au primaire

ATS

16.3.2026 - 12:25

Le canton de Schaffhouse envisage à son tour de repousser l'enseignement des langues étrangères du primaire au secondaire. Le parlement cantonal a approuvé une motion dans ce sens visant cette fois un renvoi de l'apprentissage du français ou de l'anglais.

Le canton de Schaffhouse pourrait à son tour repousser l'enseignement du français - ou de l'anglais - au secondaire (image symbolique).
Le canton de Schaffhouse pourrait à son tour repousser l'enseignement du français - ou de l'anglais - au secondaire (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

16.03.2026, 12:25

16.03.2026, 12:26

Les députés schaffhousois ont adopté lundi par 36 voix contre 17 une motion visant à reporter l'enseignement des langues étrangères au secondaire, après des débats intenses. Mais au lieu de viser exclusivement le français au primaire, la motion a été amendée en amont, avec comme alternative un report de l'enseignement de l’anglais.

Compte tenu de cette flexibilité, le gouvernement schaffhousois s'est dit en faveur d'un report. Pour l’auteur de la motion initiale, Markus Fehr (UDC), c'est toutefois l’apprentissage précoce du français qui constitue «un lourd fardeau».

L'année dernière, le parlement zurichois a opté pour supprimer l’apprentissage du français au primaire. Dans d’autres cantons alémaniques, des motions similaires ont déjà été adoptées ou sont encore en suspens.

Les plus lus

Assurance maladie: grosse colère contre Baume-Schneider
Comment ne jamais perdre la face ? Voici les règles sulfureuses de Trump
Il boit «une dizaine de bières et cinq à six shots» en pleine course !
«Leur calvaire n'a que trop duré» - Emmanuel Macron s’emporte !
Vous ne supportez plus vos voisins? – Voilà pourquoi
Les stars et une surprise : les Suisses qualifiés pour les finales en Norvège