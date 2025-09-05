Zelensky envisage-t-il une nouvelle attaque contre le pont de Kertch?

Ces dernières semaines, un schéma se précise en Crimée : les forces ukrainiennes visent de plus en plus régulièrement des radars. Une attaque aérienne contre le pont de Kertch se prépare-t-elle?

Pas le temps ? blue News résume pour toi Depuis des semaines, les forces spéciales ukrainiennes endommagent ou détruisent des radars russes en Crimée.

Ces opérations semblent être systématiques et servent probablement à préparer une attaque aérienne de plus grande envergure.

Grâce à de nouvelles armes à longue portée, Kiev pourrait à nouveau viser le pont de Kertch. Montre plus

Les drones ukrainiens approchent par la mer. Pris sous le feu ennemi, des munitions explosent en plein vol. Les balles fusent, les missiles intercepteurs s'élèvent… mais ratent leur cible.

L’unité à l’œuvre, appelée Prymary — ce qui signifie « fantôme » — appartient au service de renseignement militaire ukrainien, le GUR. Elle a acheminé les drones par voie maritime jusqu’aux abords de la Crimée, où l’armée russe protège désormais ses installations radar par des dômes.

Si un drone kamikaze a réussi à percer la coque de protection, d’autres peuvent frapper l’installation. Trois radars protégés par des dômes ont déjà été ciblés. Entre-temps, un Su-30 russe tente en vain d’intercepter les drones.

L’une des installations est située sur la péninsule de Tarchankut, à l’ouest de la Crimée, une autre près de la ville de Feodossiya, et une troisième dans la banlieue de Kertch, à l’est de la péninsule occupée. Prymary cible spécifiquement la défense antiaérienne, confiée au 3e régiment de radiotechnique de l’armée russe.

Des installations fixes et mobiles dans le collimateur

En août, les forces d’intervention spéciales des Forces armées ukrainiennes (SSO) étaient également actives en Crimée : dans la nuit du 9 au 10 août, elles ont détruit, selon leurs déclarations, une installation radar TRLK-10 Skala-M dans le village d’Abrykosivka, dont la portée pourrait atteindre 350 kilomètres. Une image satellite semble confirmer le succès de l’opération.

Les radars mobiles, comme ceux du système de défense antiaérienne S-400, sont également visés, comme le montre une vidéo drone d’une attaque menée le 28 août. Une fois de plus, l’unité Prymary du GUR a frappé en Crimée.

Un jour plus tard, les SSO en remettent une couche et auraient détruit un radar S-300 sur la base aérienne militaire de Saky, à l'ouest de la Crimée.

La piste mène au pont de Kertch

Il est intéressant de noter qu’une installation radar a également été attaquée à Anapa, dans la région russe de Krasnodar. Cette petite ville, située au bord de la mer Noire, se trouve à environ 80 kilomètres au sud-est de Kertch.

Maxar satellite images published by Exilenova from September 4 show the aftermath of the September 2 strike on a Russian Kasta-2-2 radar near Anapa. The photos indicate damage to two generators that supplied power to the system.



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 5. September 2025 um 09:56

Le schéma des attaques ukrainiennes étant clair, on peut s’interroger sur le véritable objectif de Kiev. La récente frappe de drone à Anapa semble d’ailleurs le confirmer : le pont de Kertch pourrait de nouveau être dans la ligne de mire.

💥 Ukraine's GUR struck Russian radars in occupied Crimea: RT-70 radio telescope $150 million GLONASS satellite facility $75m RLK Utyos-T radar $30m MR-10M1 Mys M1 radar $20m 96L6-AP radar (S-400 air defense system) $40m Total estimate: $315 million



[image or embed] — Igor Sushko (@igorsushko.bsky.social) 31. August 2025 um 20:48

La neutralisation ciblée des radars pourrait être le prélude à une attaque avec les nouvelles armes à longue portée dont dispose l'Ukraine, notamment le missile de croisière FP-5 Flamingo.

Comment l'attaque pourrait se dérouler

La première utilisation en combat du missile, le 30 août, a été documentée par l’armée ukrainienne elle-même. Elle a également eu lieu en Crimée, où une base du FSB près d’Armyansk, à l’ouest de la péninsule, a été attaquée — probablement pour tester à la fois sa nouvelle arme et la défense aérienne adverse.

Des images satellites suggèrent que Kiev doit encore travailler sur la précision du Flamingo. Le fait que seule cette utilisation du missile ait été rendue publique jusqu'à présent pourrait signifier que Kiev rassemble et améliore les missiles afin de les utiliser de manière groupée.

Lieux où les radars ont été attaqués (X) et trajectoire possible de la première attaque du Flamingo. DeepStateMap/phi

Comme lors de l'attaque de la base du FSB, les flamingo pourraient être lancés vers la mer Noire, puis se diriger vers le pont de Kertch à basse altitude par le sud, tandis qu'une première vague de drones et de missiles arrivant par le nord-ouest occuperait les défenses aériennes.

🔥 Five explosions were heard in Alushta (Crimea), after which a fire broke out in the mountains above Lazurny, - Krymskyi Veter ❗️Russian military unit 85683-l is located there - a subdivision of the 3rd radiotechnical regiment, with a noticeable radar with a white dome.



[image or embed] — MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 2. September 2025 um 22:27

Une impression se dégage : quelque chose se prépare en Crimée. Une attaque aérienne de grande envergure semble imminente — et le pont de Kertch apparaît comme une cible particulièrement tentante.

Le FP-5 Flamingo C'est le nouveau missile de croisière ukrainien FP-5 Flamingo du fabricant Fire Point, qui a donné un aperçu de sa production à l'agence de presse AP le 18 août. Photo: KEYSTONE Ce missile de 12 à 14 mètres de long est propulsé par un moteur à une vitesse maximale de 950 km/h et peut transporter 1,1 tonne d'explosifs sur plus de 3000 kilomètres. Photo: KEYSTONE Actuellement, un "Flamingo" serait construit chaque jour : Rien que sur cette photo, on en voit six exemplaires. A partir du mois d'octobre, il est prévu d'en fabriquer 200 par mois. Photo: KEYSTONE L'ogive contient probablement des bombes FAB-1000, pensent les experts : le Flamingo a une puissance explosive nettement supérieure à celle des drones ukrainiens. Photo: KEYSTONE Le moteur est construit à Zaporizhia et a déjà fait ses preuves. Un étage de fusée fait passer le missile du sol à l'air libre jusqu'à ce que le moteur prenne le relais. Photo: KEYSTONE L'endroit où le Flamingo est produit est tenu secret. Photo: KEYSTONE

Certes, le pont n’a plus la même importance logistique depuis que l’armée russe a développé des lignes ferroviaires plus au nord, dans les territoires occupés. Mais sa valeur symbolique demeure intacte — tant pour l’Ukraine que pour la Russie.

