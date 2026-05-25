Un responsable iranien a qualifié lundi de «superficielles» les blessures infligées au guide suprême Mojtaba Khamenei lors de frappes américano-israéliennes au début de la guerre, un rare commentaire du pouvoir sur la santé du dirigeant.

Mojtaba Khamenei avait été admis dans un hôpital le 28 février à 13h00 locales et placé «dans une salle d'opération, aux côtés de plusieurs autres personnes blessées». AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Mojtaba Khamenei, qui a succédé à 56 ans à son père Ali Khamenei, tué dans une frappe au premier jour du conflit le 28 février, n'est pas apparu depuis sa désignation le 8 mars, se contentant de publier des déclarations écrites. Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth avait affirmé le 13 avril qu'il était «blessé et probablement défiguré».

Lundi, le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Hossein Kermanpour, a révélé que Mojtaba Khamenei avait été admis dans un hôpital le 28 février à 13h00 locales et placé «dans une salle d'opération, aux côtés de plusieurs autres personnes blessées».

«A part des blessures superficielles au visage, à la tête et aux jambes, qui n'ont pas nécessité d'amputation ni provoqué de complications, il n'y avait rien de majeur», a ajouté le porte-parole, cité par l'agence de presse Ilna.

«En tant que médecin, je pense qu'il ne s'agissait pas de blessures graves, aucune opération particulière n'a été nécessaire, à part un ou deux points de suture», a-t-il ajouté.

Mojtaba Khamenei, qui jeûnait en ce mois de Ramadan, a refusé de recommencer à s'alimenter jusqu'à la rupture du jeûne en soirée, «ce qui montrait son bon état de santé», a jugé M. Kermanpour. Il a, selon lui, pu quitter l'hôpital le 1er mars.

Le 7 mai, le président iranien Massoud Pezeshkian avait indiqué avoir rencontré le guide pendant deux heures et demie. Trois jours plus tard, la télévision d'Etat iranienne avait annoncé que le chef du commandement des forces armées iraniennes, Ali Abdollahi, avait rencontré Mojtaba Khamenei, qui avait donné «de nouvelles directives et orientations pour la poursuite des opérations visant à affronter l'ennemi».