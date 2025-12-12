  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Sept blessés dans une attaque de drone ukrainien en Russie

ATS

12.12.2025 - 07:01

Sept personnes, parmi lesquelles un enfant, ont été blessées dans la nuit à la suite d'une attaque de drone ukrainien à Tver, à environ 180 km au nord-ouest de Moscou, ont indiqué vendredi les autorités locales.

Des débris du drone ont provoqué un violent incendie dans un appartement, selon les autorités russes (archives).
Des débris du drone ont provoqué un violent incendie dans un appartement, selon les autorités russes (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.12.2025, 07:01

12.12.2025, 07:13

«A Tver, on est en train de combattre les conséquences de la chute des débris d'un drone sur un immeuble résidentiel», a écrit sur le réseau social Telegram le gouverneur régional par intérim, Vitali Koroliov.

Selon lui, «six adultes et un enfant» ont été blessés dans l'attaque et une vingtaine d'habitants ont dû être évacués en raison des dommages infligés à l'immeuble. Selon l'agence officielle Tass, la chute des débris du drone a provoqué un violent incendie dans un appartement et les vitres de plusieurs autres ont été brisées.

L'Ukraine subit des bombardements russes quasi quotidiens depuis le début de l'assaut russe à grande échelle en février 2022. Kiev mène de son côté régulièrement des frappes de drones en Russie, en disant cibler les infrastructures militaires et énergétiques.

