Sept Yéménites travaillant pour l'ONU dans la capitale Sanaa, tenue par les rebelles houthis, ont été arrêtés pour «espionnage au profit d'Israël». L'information a été donnée vendredi à l'AFP par une source sécuritaire houthie.

Les rebelles houthis ont arrêtés sept employés de l'ONU entre jeudi et vendredi (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Sept employés des Nations unies, tous Yéménites, ont été arrêtés entre la nuit dernière et cet après-midi pour espionnage au profit d'Israël», a précisé cette source basée à Sanaa.