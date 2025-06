Sept soldats israéliens ont été tués au cours d'un même événement dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé mercredi l'armée israélienne. Aucune précision n'a été communiquée sur l'événement qui a abouti à la mort des sept militaires.

L'armée israélienne a perdu plus de 430 soldats dans la bande de Gaza depuis le déclenchement de la guerre contre le Hamas (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ils faisaient partie du 605e bataillon d'ingénieurs de combat de la 188e brigade, spécialisé notamment dans la destruction de tunnels et d'autres infrastructures militaires, le déminage et l'ouverture d'itinéraires pour l'infanterie et les blindés pendant les combats.

Un autre soldat appartenant à la même unité a été blessé mardi dans un autre événement dans la bande de Gaza, a précisé l'armée. Plus de 430 soldats israéliens ont été tués depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.