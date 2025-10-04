  1. Clients Privés
Réformes exgiées Septième jour consécutif de mobilisation des jeunes au Maroc

ATS

4.10.2025 - 08:20

Des centaines de jeunes ont manifesté vendredi dans plusieurs villes marocaines à l'appel du collectif GenZ 212, réclamant pour le septième jour consécutif des réformes dans la santé et l'éducation et la fin de la corruption, selon des journalistes de l'AFP et la presse locale.

Des jeunes Marocains manifestent pour réclamer des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation à Rabat, au Maroc, le 3 octobre 2025.
Des jeunes Marocains manifestent pour réclamer des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation à Rabat, au Maroc, le 3 octobre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.10.2025, 08:20

«Nos voix ne seront pas réduites au silence», pouvait-on lire sur une pancarte brandie par une manifestante à Rabat, où des dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans le calme devant le Parlement.

Ces manifestations sociales, inédites par leur spontanéité et organisées par GenZ 212 depuis samedi dernier, font suite à des protestations qui ont démarré à la mi-septembre dans plusieurs villes après la mort à l'hôpital public d'Agadir (sud) de huit femmes enceintes admises pour des césariennes.

Le collectif se présente comme un groupe de «jeunes libres» sans affiliation politique. Il compte 170'000 membres sur Discord et ses fondateurs sont inconnus.

A Agadir (sud), des dizaines de personnes ont également manifesté, selon un journaliste de l'AFP sur place. Des médias locaux ont diffusé en direct des images de rassemblements similaires à Casablanca (ouest), où quelques centaines de participants se sont réunis, ainsi qu'à Tanger (nord).

Des violences

Outre leurs revendications sociales, les manifestants ont réclamé le départ du premier ministre, Aziz Akhannouch, dont le mandat prend fin à l'automne prochain.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le collectif a appelé à la révocation du gouvernement dans un document adressé au roi du Maroc, Mohammed VI, avant d'affirmer que son message n'avait pas été formulé dans sa version «définitive».

L'exécutif avait affirmé jeudi matin sa volonté de dialoguer avec le mouvement, au lendemain de violences survenues dans plusieurs localités après les manifestations organisées à l'appel du collectif qui se revendique «entièrement pacifique».

Selon les autorités, trois personnes ont été tuées par des gendarmes «en légitime défense» alors qu'elles tentaient «de prendre d'assaut» une brigade de gendarmerie dans le village de Lqliaâ, près d'Agadir, pour s'emparer d'armes et de munitions.

A Rabat, une partie des manifestants portait des vêtements noirs en signe de deuil, à l'appel de GenZ 212, qui a pris de court les autorités par sa rapidité à mobiliser.

L'Union européenne a dit vendredi reconnaître «l'importance de la participation des jeunes à la vie publique», en appelant «toutes les parties prenantes à maintenir le calme».

