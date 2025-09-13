La fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un apparaît de plus en plus souvent à ses côtés; dernièrement lors d'un voyage officiel en Chine. Officiellement, on ne sait presque rien d'elle, mais les observateurs considèrent ses apparitions comme un signal que Kim Ju Ae pourrait être érigée en successeure.

Elle est tout au plus au début de l'adolescence, ressemble de manière frappante à sa mère et est régulièrement montrée aux côtés de son père: c'est la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Dernièrement, elle a accompagné Kim lors d'un de ses rares voyages à l'étranger, en Chine, ce qui a renforcé les spéculations selon lesquelles la jeune fille deviendrait un jour la souveraine de la puissance nucléaire nord-coréenne.

Ni son nom ni son âge n'ont été officiellement confirmés. Les médias d'Etat nord-coréens se contentent de parler de l'enfant «vénérée» ou «profondément aimée» de Kim Jong Un, tout en la montrant régulièrement à proximité de son père, par exemple lorsqu'elle se tenait près de lui dans une salle de réunion du train d'Etat pour la Chine, alors que Kim était assis avec des fonctionnaires de haut rang.

Quel est l'âge réel de Kim Ju Ae ?

Il est difficile d'obtenir des informations en dehors de la propagande d'Etat dans la dictature fermée de la Corée du Nord. Le monde entier doit l'information selon laquelle la fillette s'appelle Kim Ju Ae à l'ancienne star américaine de basket-ball Dennis Rodman, qui a rapporté qu'il avait tenu la petite fille de Kim Jong Un dans ses bras lors d'une visite à Pyongyang en 2013.

Son âge exact n'a pas été confirmé, mais les services de renseignement sud-coréens estiment qu'elle est née en 2013. Les services secrets sud-coréens ont également indiqué aux députés en 2023 que Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju avaient un autre fils plus âgé ainsi qu'un troisième enfant plus jeune dont le sexe est inconnu.

Les observateurs se penchent d'autant plus attentivement sur les images, les films et les reportages des médias d'Etat nord-coréens qui montrent Kim et sa fille. Pour la première fois en public, le père Kim a présenté sa fille, alors âgée de huit ou neuf ans, lors du lancement d'essai d'une fusée intercontinentale en novembre 2022.

Des photos publiées dans les médias d'Etat montraient Kim Ju Ae, vêtue d'un manteau blanc et de chaussures rouges, observant de loin une fusée qui s'élevait et marchant main dans la main avec son père. Ses apparitions, soigneusement mises en scène, comprenaient des lancements de fusées, des défilés militaires et, en avril, la mise en service d'un destroyer de la marine de guerre.

Pourquoi sa fille était-elle présente ?

Plus récemment, Kim Jong Un a étendu les apparitions publiques de sa fille au-delà des événements militaires. À certains de ses projets économiques les plus ambitieux et à des événements culturels, notamment l'ouverture d'une station balnéaire en juin. Lors de sa visite en Chine au début du mois, des vidéos et des images diffusées par les médias d'État nord-coréens ont montré la jeune fille descendant du train à Pékin juste derrière son père et devant la ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui.

Les services de renseignement sud-coréens ont estimé dans un rapport non public que Kim avait emmené sa fille en Chine pour lui donner une expérience à l'étranger et consolider son statut d'héritière probable, selon des députés.

D'autres experts s'inscrivent en faux et rappellent que le dirigeant Kim Jong Un n'a qu'une quarantaine d'années et ne souffre d'aucun problème de santé grave. De plus, la structure du pouvoir en Corée du Nord serait dominée par les hommes. Depuis sa création en 1948, la Corée du Nord est dirigée exclusivement par des membres masculins de la famille Kim: le père de Kim, Kim Jong Il, et le grand-père, Kim Il Sung. Kim Jong Un a pris le pouvoir fin 2011 après la mort de son père.