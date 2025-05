Un homme est mort lors d'un échange de tirs entre la police serbe et des migrants à proximité d'un campement de fortune dans le nord-ouest de la Serbie, près de la frontière avec la Croatie, a indiqué vendredi le ministère serbe de l'Intérieur.

(AP Photo/Marko Drobnjakovic)

L'incident est survenu lors d'un «contrôle renforcé des mouvements des migrants» entre la ville de Sid et la frontière croate, explique le ministère dans un communiqué.

«Au cours de l'opération, des migrants en situation irrégulière ont ouvert le feu contre la police. Un migrant est mort et quatre autres personnes ont été arrêtées sur place», selon la même source, qui précise que «plusieurs personnes ont pris la fuite et sont recherchées».

Plusieurs dizaines de milliers de migrants originaires de pays d'Asie et d'Afrique traversent chaque année les Balkans occidentaux pour tenter d'entrer en Europe occidentale.

Les autorités policières serbes et bosniennes ont fait état ces dernières années de formation de «groupes criminels organisés» composés de migrants qui «établissent les campements» dans des zones frontalières en Serbie et en Bosnie et qui organisent le passage clandestin de migrants.

La Serbie a enregistré au cours de l'année 2024 près de 20'000 migrants dans les centres d'accueil mis en place dans le pays, une baisse de 82% par rapport à l'année précédente, selon les chiffres officiels.