Soupçons de corruption Serbie : le gendre de Trump renonce à un projet hôtelier controversé

ATS

16.12.2025 - 17:18

Sur fond de soupçons de corruption, le gendre du président américain Donald Trump a finalement renoncé à un projet controversé de construction d'hôtel dans les ruines de l'ancien QG de l'armée yougoslave à Belgrade. Le complexe avait été bombardé par l'Otan en 1999.

D'architecture moderne brutaliste, l'un des immeubles rectangulaires conserve toujours sa façade éventrée, avec ses étages en partie effondrés (archives).
D'architecture moderne brutaliste, l’un des immeubles rectangulaires conserve toujours sa façade éventrée, avec ses étages en partie effondrés (archives).
AFP

Keystone-SDA

16.12.2025, 17:18

Dénonçant une «chasse aux sorcières menée contre l'investisseur et contre tout type de changement», le président serbe Aleksandar Vucic a confirmé mardi l'abandon de ce projet après le retrait de la société d'investissements liée au gendre de Trump, Jared Kushner.

«Nous allons maintenant avoir un bâtiment détruit et ce n'est plus qu'une question de temps avant que les briques et les autres parties tombent en morceaux, car plus personne n'y touchera jamais plus», a déploré devant les médias le président Vucic, qui a toujours publiquement soutenu ce projet.

Même Djokovic s'en mêle. L'UE craint une «escalade des tensions» en Serbie

Même Djokovic s’en mêleL’UE craint une «escalade des tensions» en Serbie

La société de Jared Kushner, Affinity Partners, a annoncé lundi au Wall Street Journal son retrait de projet de construction d'un hôtel de luxe, d'une valeur d'au moins 750 millions d'euros (environ 700 millions de francs), selon M. Vucic.

Enquête en cours

«Les projets d'envergure doivent unir plutôt que diviser, et par respect pour le peuple serbe et la ville de Belgrade, nous retirons notre candidature et nous nous retirons du projet pour le moment», a déclaré un porte-parole de la société au journal.

«Notre vision (...) était d'offrir un design élégant et inspirant qui honore les progrès de la Serbie», a glissé au passage ce porte-parole, alors que des images précédemment diffusées sur les réseaux sociaux promettaient deux tours lumineuses sur le site.

Serbe, le premier vampire?. «Quand ils lui ont enfoncé un pieu dans le coeur, du sang frais s'est mis à couler...»

Serbe, le premier vampire?«Quand ils lui ont enfoncé un pieu dans le coeur, du sang frais s'est mis à couler...»

Cette annonce est intervenue après l'inculpation lundi du ministre serbe de la Culture Nikola Selakovic et de trois autres personnes pour «présomption d'illégalité» dans le processus d'approbation du projet hôtelier lié à Jared Kushner.

«Patrimoine culturel»

Le Parquet chargé de la lutte contre le crime organisé a indiqué lundi dans un communiqué avoir inculpé ces personnes pour abus de pouvoir et falsification du document officiel qui avait permis de supprimer le «statut de patrimoine culturel» du site.

Le directeur par intérim de l'Institut pour la protection des monuments culturels, Goran Vasic, a ultérieurement reconnu avoir falsifié ce document officiel. M. Vasic est l'une des personnes inculpées avec le ministre Selakovic et deux autres responsables. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent jusqu'à cinq ans de prison.

Le projet avait été suspendu en mai. Des allégations avaient alors émergé selon lesquelles la décision de révoquer son statut de «bâtiment protégé» avait été fondée sur un document falsifié.

Fin de la guerre

Le sujet est sensible en Serbie car il s'agit de bâtiments bombardés plusieurs fois en 1999 lors de la campagne aérienne de l'Otan menée par les Etats-Unis qui mis fin à la guerre au Kosovo (1998-1999).

D'architecture moderne brutaliste, typique de l'ère soviétique d'après-guerre, les bâtiments de l'ancien QG de l'armée détruit par les bombes otaniennes sont situés au coeur de la capitale serbe. L'un des immeubles rectangulaires conserve toujours sa façade éventrée, avec ses étages en partie effondrés.

Flottille pour Gaza. «Nous avons été traités comme des animaux», dénoncent des militants

Flottille pour Gaza«Nous avons été traités comme des animaux», dénoncent des militants

Affinity Partners, l'entreprise de Jared Kushner – accueilli plusieurs fois en Serbie par le président Vucic – avait signé en 2024 un contrat de location d'une durée de 99 ans avec le gouvernement pour réaménager le site. Le président Vucic n'a eu de cesse de soutenir ce «projet extraordinaire», critiquant régulièrement l'enquête en cours.

