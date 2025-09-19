  1. Clients Privés
Après Trump et Poutine... Washington et Moscou préparent un face-à-face inédit à l'ONU

ATS

19.9.2025 - 16:54

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue américain Marco Rubio vont s'entretenir la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a annoncé vendredi l'ambassadeur russe aux Nations unies.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue américain Marco Rubio vont s'entretenir la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a annoncé vendredi l'ambassadeur russe aux Nations unies.
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue américain Marco Rubio vont s'entretenir la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a annoncé vendredi l'ambassadeur russe aux Nations unies.
AFP

Keystone-SDA

19.09.2025, 16:54

«Il est clair qu'ils vont évoquer un large spectre de questions, tant bilatérales que multilatérales», a déclaré Vassili Nebenzia, cité par l'agence d'Etat RIA Novosti. «Il n'y a pas d'agenda spécifique, mais une rencontre est prévue», a-t-il ajouté.

Cet entretien va se dérouler après que le président américain Donald Trump s'est dit cette semaine «déçu» de son homologue russe Vladimir Poutine sur le règlement du conflit en Ukraine où la Russie mène une offensive depuis 2022.

De nouvelles sanctions contre la Russie ?

Donald Trump, qui a effectué un rapprochement spectaculaire avec Vladimir Poutine depuis son retour à la Maison Blanche, s'est également dit prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, mais à la condition que les Européens arrêtent d'acheter des hydrocarbures russes, dont les ventes sont l'une des principales sources de financement de la machine de guerre russe contre l'Ukraine.

Le président américain avait accueilli Vladimir Poutine il y a un mois en Alaska, une première pour un dirigeant occidental depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, sans que cette rencontre ne se traduise par des avancées.

M. Trump est arrivé à la Maison Blanche en promettant de mettre fin au conflit en Ukraine, rejetant la responsabilité de l'assaut russe sur son prédécesseur Joe Biden et fustigeant les milliards de dollars d'aide américaine à l'Ukraine.

