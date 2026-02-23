  1. Clients Privés
Trump a participé Renseignement, hélicoptères, lance-roquettes – ainsi s’est déroulée la traque d’« El Mencho »

Sven Ziegler

23.2.2026

Dans les hauts plateaux de l’État de Jalisco, des forces spéciales mexicaines ont localisé le chef de cartel « El Mencho ». Soutenues par des renseignements des services secrets américains, elles ont été impliquées dans un violent échange de tirs qui s’est soldé par une issue fatale.

Les touristes doivent fuir l'aéroport de Guadalajara

Les touristes doivent fuir l'aéroport de Guadalajara

Le chef du cartel « El Mencho » a été tué lors d'une opération militaire, provoquant des troubles dans de nombreux États. Des vols sont annulés et les ambassades étrangères mettent en garde leurs ressortissants au Mexique.

23.02.2026

Sven Ziegler

23.02.2026, 11:35

23.02.2026, 15:33

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Les forces spéciales mexicaines ont localisé «El Mencho» près de Tapalpa dans l'État de Jalisco.
  • Lors de l'assaut, une intense fusillade a eu lieu, au cours de laquelle plusieurs membres du cartel sont morts et le chef du cartel a été grièvement blessé.
  • Immédiatement après l'opération, le cartel a réagi par des actions violentes coordonnées dans plusieurs États.
Montre plus

Le Mexique sombre dans le chaos. Après la mort du baron de la drogue «El Mencho», la violence s'intensifie et de nombreuses personnes ont déjà perdu la vie.

Les premiers détails de l'opération secrète contre «El Mencho» sont désormais révélés. L'opération a commencé dans la partie sud de l'Etat de Jalisco, près de la commune de Tapalpa dans les hauts plateaux. C'est là que les services de sécurité mexicains avaient localisé Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho». Il était considéré comme l'un des barons de la drogue les plus recherchés du Mexique.

Selon la Maison Blanche, les Etats-Unis ont fourni des renseignements décisifs. «Les Etats-Unis ont fourni des informations importantes aux services secrets mexicains qui ont conduit à l'opération militaire», a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt. Le président américain Donald Trump avait auparavant classé le CJNG comme organisation terroriste étrangère.

Un baron de la drogue tué. Escalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !

Un baron de la drogue tuéEscalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !

Sur place, des unités de l'armée, des forces spéciales, la garde nationale ainsi que l'armée de l'air sont intervenues. Selon les autorités mexicaines, l'objectif initial était de capturer l'homme de 59 ans vivant.

Tirs lors de l'arrestation

Lorsque les forces de sécurité se sont approchées de la cachette, des membres du cartel armés ont ouvert le feu. Un échange de tirs intense s'est alors déroulé sur le terrain difficile d'accès des hauts plateaux.

Selon les informations officielles, trois autres membres du cartel ont été tués, trois blessés et deux arrêtés au cours de la bataille. Il y a également eu des blessés du côté des forces de sécurité : trois soldats ont été blessés.

Oseguera Cervantes lui-même a subi de graves blessures. Il a été évacué de la zone d'intervention par hélicoptère et transporté à l'hôpital. Il y est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Sur le lieu de l'intervention, les autorités ont saisi un important arsenal d'armes, dont des armes lourdes comme des lance-roquettes capables d'attaquer des avions ou des véhicules blindés.

Des colonnes de fumée noire après la mort du chef d'un des principaux cartels au Mexique

Des colonnes de fumée noire après la mort du chef d'un des principaux cartels au Mexique

Des images prises par drone révèlent des incendies et des colonnes de fumée noire s'élevant dans le ciel de Puerto Vallarta, au Mexique.

23.02.2026

