  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Shein Le ministre français du Commerce extérieur interpelle Pékin

ATS

7.11.2025 - 15:28

Le ministre français du Commerce extérieur a indiqué vendredi avoir fait savoir aux autorités chinoises, «dans un esprit de coopération», que la vente par Shein de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants était «inacceptable».

Le ministre français chargé du Commerce extérieur, Nicolas Forissier, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le mardi 14 octobre 2025.
Le ministre français chargé du Commerce extérieur, Nicolas Forissier, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le mardi 14 octobre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.11.2025, 15:28

Le géant asiatique du commerce en ligne est visé depuis mercredi par une procédure de suspension en France après la découverte sur son site de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A.

En réaction, le groupe fondé en Chine mais basé à Singapour a suspendu «temporairement» les ventes réalisées sur son site français par des vendeurs tiers ainsi que les ventes des produits Shein ne relevant pas du secteur de l'habillement.

En visite à Shanghai à l'occasion d'un salon consacré à l'importation, le ministre du Commerce extérieur Nicolas Forissier a déclaré avoir exposé la position de la France en personne au vice-ministre chinois du Commerce, Ling Ji.

«Il était important d'expliquer cela aux autorités chinoises dans un souci de coopération», a-t-il souligné auprès des journalistes.

«J'étais là pour dire: attention, on est très inquiets parce que sur la plateforme Shein, on trouve des produits qui ne sont pas acceptables... Ça crée une émotion, vous devez en être conscients, très forte. Ça n'est pas acceptable», a-t-il ajouté.

Selon le ministre, l'entretien avec le responsable chinois «s'est très bien passé». «Je pense que notre interlocuteur a parfaitement compris le sens de la démarche qui était la mienne».

Plus tard, le ministre français a estimé que «Shein doit garantir la sécurité de ses produits et la protection des mineurs», dans un message sur X.

Interrogée sur le sujet, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a refusé de commenter spécifiquement le dossier.

«Par principe, le gouvernement chinois exige toujours des entreprises qu'elles opèrent conformément aux lois et réglementations et qu'elles assument leurs responsabilités sociales», a dit Mao Ning aux journalistes lors d'un point presse.

L'UE a dit jeudi partager les inquiétudes de la France à propos des produits illégaux vendus sur la plateforme Shein, assurant qu'elle prenait l'affaire «très au sérieux» et qu'elle n'hésiterait pas à prendre des mesures contre la plateforme si nécessaire.

Les plus lus

Un Valaisan veut construire un gratte-ciel de 260 mètres près du Cervin
Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine
Violents heurts à la Philharmonie de Paris : Marine Le Pen voit rouge !
l'Assemblée adopte une loi pour permettre au gendre de Trump de construire un hôtel de luxe
Des pilotes de Lufthansa découvrent une fissure sur un hublot à 12'500 mètres d'altitude