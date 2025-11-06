Si la Cour suprême bloque ses droits de douane, Trump pense déjà à un plan B

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'il allait «devoir préparer un plan B» dans le cas où la Cour suprême invaliderait une part importante des droits de douane qu'il a mis en place.

Si la Cour suprême, pourtant à majorité conservatrice, venait à invalider les droits de douane, le gouvernement redoute de perdre un important outil d’influence internationale (archives). Getty Images via AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Je pense que ce serait catastrophique pour notre pays mais je pense aussi que nous allons devoir préparer un plan B. On verra ce qui se passera. La plupart des gens m'ont dit qu'on avait tout fait dans les clous», a déclaré le chef d'Etat depuis la Maison Blanche. Il a ajouté que les autres leviers d'imposition de droits de douane étaient «lents en comparaison».

La veille, lors d'une audience de la plus haute instance judiciaire du pays, une majorité des juges ont paru, à travers leurs questions, douter du fondement légal d'une large part des droits de douane imposés depuis janvier - ceux qui ne frappent pas des secteurs spécifiques comme l'acier ou l'automobile. Or ces taxes sur les produits entrant dans le pays sont un pilier de la politique économique et diplomatique du président.

Ristournes douanières

Celui-ci s'est vanté à multiples reprises des retombées de cette offensive protectionniste d'ampleur: des dizaines de milliards de dollars de recettes supplémentaires dans les caisses de l'Etat fédéral, des promesses d'investissements massifs dans le pays ou d'achats de produits américains en échange d'une ristourne douanière.

Si la Cour suprême à majorité conservatrice décide d'invalider les droits de douane, le gouvernement craint de devoir rembourser les sommes engrangées et de perdre un levier de pression sur le reste du monde.