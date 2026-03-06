«Si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le Kremlin voit rouge ! «Si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent»

ATS

6.3.2026 - 11:35

Le Kremlin a estimé vendredi que la Finlande commençait à «menacer» la Russie après l'annonce par Helsinki d'une possible modification de la législation finlandaise afin de lever les restrictions à la présence d'armes nucléaires sur son territoire.

Le Kremlin (ici Vladimir Poutine) a estimé vendredi que la Finlande commençait à «menacer» la Russie.
Le Kremlin (ici Vladimir Poutine) a estimé vendredi que la Finlande commençait à «menacer» la Russie.
ats

Keystone-SDA

06.03.2026, 11:35

«Nous avons vu ces déclarations qui mènent à une escalade des tensions sur le continent européen (...) En déployant des armes nucléaires sur son territoire, la Finlande commence à nous menacer», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien à la presse auquel participe l'AFP. «Et si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent», a-t-il ajouté.

Helsinki a annoncé jeudi envisager cette possibilité pour se mettre en accord avec la politique de dissuasion de l'Otan.

Selon le ministre finlandais de la Défense, Antti Hakkanen, la proposition du gouvernement permettrait «d'introduire une arme nucléaire» dans le pays, «d'en transporter, en livrer ou en posséder une», si cela est «lié à la défense militaire de la Finlande».

«Dans toutes les autres situations que celles prévues par cette exception, l'importation, le transport, la livraison et les possession d'explosifs nucléaires resteraient interdits», a-t-il ajouté.

«Pire moment». Tournant majeur : Trump et Poutine relancent la compétition nucléaire

«Pire moment»Tournant majeur : Trump et Poutine relancent la compétition nucléaire

Sécurité en Europe : détérioration majeure

M. Hakkanen a déclaré que l'environnement sécuritaire de la Finlande et de l'Europe avait «changé et s'était détérioré de façon fondamentale» après l'attaque à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022.

La Finlande a abandonné sa politique de neutralité militaire, vieille de plusieurs décennies, en rejoignant l'Otan en avril 2023. Ce changement de politique exige une modification de sa législation sur l'énergie nucléaire et de son code pénal.

Une majorité de pays membres de l'organisation «n'ont pas de restrictions dans leur législation à l'entière application de la politique de défense et de dissuasion de l'Otan», a rappelé M. Hakkanen.

La coalition de droite, qui a la majorité au parlement, a indiqué que sa proposition de loi avait été soumise pour consultation jusqu'au 2 avril, et a espéré qu'elle soit adoptée aussi vite que possible.

Les plus lus

Aux Etats-Unis, Trump face à un sujet hautement inflammable
«Si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent»
Laura Pirovano conjure le sort, Corinne Suter face aux regrets
Drame de Crans-Montana : le style de direction des Moretti fait encore jaser !
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
+1680 % - EasyJet seule en piste, les tarifs s’envolent