«Si Musk veut aller sur Mars, il ne doit pas se mettre en travers du chemin de Poutine»

Adulé ou détesté, Elon Musk ne laisse personne indifférent. Directeur de recherche au Centre d’analyse sociale et de mathématiques (CAMS) du CNRS, David Chavalarias décrypte les agissements du patron de SpaceX et ses relations avec Donald Trump et Vladimir Poutine dans son livre Elon Musk en 50 Tweets (Ed. du Seuil). Interview.

Au début de votre livre, vous présentez Elon Musk comme le nouvel homme fort de Washington. Malgré quelques petites frictions, pourquoi est-il si proche de Donald Trump ?

«Il est important de garder à l’esprit qu’Elon Musk et Donald Trump ont des intérêts convergents qui consistent, en gros, à mettre au pas l’Amérique. Durant son passage à la tête du DOGE (Département de l’efficacité gouvernementale), Musk a très activement aidé Trump dans cette direction en mettant à sac l’Etat fédéral dont les institutions bridaient le pouvoir de Trump et cherchaient à réguler les activités de Musk. Mais ce sont aussi deux personnages aux égos très forts. Dans ce sens, comme l’a dit l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, il ne peut pas y avoir deux rois-soleil dans un seul ciel et des querelles sont inévitables.»

«Malgré tout, force est de constater que leur embrouille n’a pas fait long feu, Musk ayant rapidement retiré son message accusant Trump de figurer dans les fichiers Epstein. Quelques semaines plus tard, Trump a même indiqué que Musk était une bonne personne et qu’il était simplement dans une mauvaise passe. En résumé, les deux hommes ont surtout des querelles d’égo mais, étant donné qu’ils ont des objectifs convergents et complémentaires, Trump souhaitant dominer l’Amérique et Musk conquérir Mars, ils s’entre-aident.»

«Les relations entre Elon Musk et Vladimir Poutine sont assez opaques» David Chavalarias Directeur de recherche au CAMS

Justement, d’où vient ce projet de vouloir coloniser Mars ?

«Cette obsession lui vient de son enfance. Elon Musk a vécu dans l'Afrique du Sud de l'Apartheid dans un milieu familial et sociétal très violent. Pour se protéger, il s’est réfugié dans les ouvrages de science-fiction, et notamment dans les livres d'Isaac Asimov. Ce dernier explique que pour sauvegarder l'humanité, il faut qu’elle devienne multiplanétaire puisque la planète Terre a une durée de vie finie bien que très longue.»

«Cependant, il faut comprendre que Elon Musk ne cherche pas à protéger les humains qui vivent actuellement sur Terre, mais à assurer que des humains puissent à tout moment dans le futur former des sociétés sur quelque planète que ce soit. C’est très différent. Par exemple, sa première cible à la tête du DOGE a été la première agence mondiale d’aide aux plus démunis, l’USAID, ce qui causa selon les experts des dizaines de milliers de morts rien que dans les trois premiers mois.»

A l’image de Donald Trump, Elon Musk pense que le «wokisme» est responsable du «suicide l’humanité». Comment expliquez-vous cette vision des choses ?

«Pour Donald Trump et Elon Musk, «wokisme» est un terme fourre-tout qui désigne tous ceux qui ne pensent pas comme eux, c’est-à-dire en général les gens de gauche, les progressistes ou les libéraux. Elon Musk est également convaincu que le «wokisme» est quelque chose qui s’attrape comme un virus.»

«Son objectif est donc de l’éradiquer en lui faisant une sorte de guerre culturelle via des moyens numériques tel que son réseau social X. Cette appellation est donc une stratégie pour stigmatiser et déshumaniser tous ceux qui ne pensent pas comme lui et justifier des actions de mise à l’écart, voire de répression à leur encontre.»

Dans votre ouvrage, vous évoquez aussi la relation entre Elon Musk et Vladimir Poutine. Alors qu’au début de la guerre en Ukraine, il soutenait le pays de Volodymyr Zelensky, le patron de Tesla s’est soudainement rapproché du «Maître du Kremlin». Pourquoi ?

«Les relations entre Elon Musk et Vladimir Poutine sont assez opaques. Malgré tout, en retraçant les échanges entre Musk et des proches du président russe, il semblerait que le Kremlin lui a bien fait comprendre que s’il voulait aller sur Mars, il ne devait pas se mettre en travers du chemin de Poutine.»

«Et cela s’est précisé avec le début de la guerre en Ukraine puisque Elon Musk a commencé à reprendre intégralement les narratifs du Kremlin concernant, par exemple, des plans de paix très favorables à la Russie. Je pense aussi qu’Elon Musk a peur que le conflit ukrainien ne dégénère en une guerre plus vaste qui ralentirait, voire anéantirait, son projet d’aller coloniser Mars. Afin d’éviter cela, il se range du côté des plus forts.»

A la fin de votre livre, vous citez un proche de Poutine qui affirme : «Trump a des obligations. En tant que personne responsable, il sera tenu de les remplir». Quelles sont ses obligations et les risques que le président américain peut encourir ?

«Cette déclaration faite à l’agence de presse officielle russe émane de Nikolaï Patrouchev, un proche conseiller de Vladimir Poutine. Il est difficile de dire si c’est la vérité ou si sont des rumeurs pour marquer des points auprès de l’opinion publique. Quoiqu’il en soit, beaucoup d’indices indiquent que Donald Trump aurait des dettes envers Vladimir Poutine. Il est certain que le président russe a aidé Trump lors des élections présidentielles de 2016 et 2020 sous forme de désinformation sur les réseaux sociaux et Trump a même publiquement demandé à Poutine de l’aider à dénigrer ses opposants, même s’il n’a pas pu être prouvé formellement qu’il y ait eu collusion lors des élections de 2016 ou les suivantes. Cependant, de nombreux experts estiment quand même que Poutine aurait les moyens de faire chanter Trump.»

«De plus, même s’il s’indigne des agissements du «Maître du Kremlin», le milliardaire n’a rien fait pour freiner la guerre en Ukraine. Au contraire, il a même soutenu plusieurs revendications de Poutine, notamment un affaiblissement de l’OTAN, a démantelé plusieurs structures fédérales en charge de lutter contre les ingérences d’États tels que la Russie et a nommé plusieurs personnalités pro-kremlin à la tête des principales agences fédérales. Pour résumer, ils se comportent comme deux collaborateurs dans un nouvel ordre international et la dernière visite de Vladimir Poutine en Alaska montre bien, au sens propre comme au sens figuré, que Trump déroule le tapis rouge pour Poutine dès que ce dernier l’exige.»

En guise de conclusion, vous mentionnez qu’Elon Musk a réalisé un «coup d’Etat numérique». Comment chaque individu peut-il lutter face à cette prise de pouvoir insidieuse ?

«C’est effectivement un «coup d’Etat numérique» auquel a contribué Elon Musk à la tête du DOGE en collectant toutes les données de l’État fédéral et en instrumentalisant ses infrastructures. Mais bien avant cela, Musk avait compris l’importance des réseaux sociaux pour la conquête du pouvoir. Depuis son rachat de Twitter, transformé en X, Musk a complètement réorganisé ce réseau social afin qu’il puisse, de manière efficace, agir comme un outil de propagande en faveur de ses idées et celles de ses alliés politiques comme Donald Trump ou, en Europe les partis d’extrême-droite.»

«Mais X n’a d’influence que parce qu’on l’utilise. Pour combattre cette prise de pouvoir, les utilisateurs peuvent se tourner vers des plateformes qui possèdent des protocoles informatiques ouverts et sont résistant face à ce genre de prise de contrôle. Je pense notamment aux réseaux sociaux décentralisés comme Bluesky ou Mastodon.»

