François Hollande «Si on disait qu'on s'en priverait pour toujours, oui ce serait une erreur»

Gregoire Galley

26.11.2025

L'ancien président de la République François Hollande, désormais député, a affirmé mercredi qu'il ne fallait pas se «priver pour toujours» de l'article 49.3 de la Constitution, auquel le Premier ministre a promis de ne pas avoir recours pour faire passer le budget.

Agence France-Presse

26.11.2025, 11:24

«Il ne faut jamais se priver d'une disposition constitutionnelle», a déclaré M. Hollande sur BFMTV, interrogé sur la possibilité que le gouvernement revienne sur sa décision et utilise le 49.3 en plein blocage budgétaire. «Nous verrons bien (...), c'est trop tôt pour le dire», a estimé l'ex-président, tout en jugeant qu'il serait «mieux» que le Parlement s'entende et vote.

«Si on disait qu'on s'en priverait pour toujours, oui ce serait une erreur. Si on disait aussi on ne va pas continuer à chercher un compromis, ce serait une erreur», a dit François Hollande, qui avait lui-même eu recours au 49.3 durant son mandat présidentiel.

Le gouvernement, qui ne dispose pas de majorité à l'Assemblée, a renoncé au 49.3 qui lui a permis depuis 2022 de faire adopter, sans vote, tous les budgets.

François Hollande. «Il y a des blessures qui ne s'effaceront jamais»

François Hollande«Il y a des blessures qui ne s'effaceront jamais»

«Poisson pilote»

L'examen des budgets de l'Etat et de la Sécu se poursuit cette semaine au Sénat mais les perspectives de compromis sont faibles alors que la partie recettes du premier a été rejetée quasi unanimement par l'Assemblée vendredi soir et que la chambre haute est en train de détricoter celui de la Sécurité sociale.

François Hollande a cependant affirmé «croire» encore à la possibilité que le Parlement vote un budget. «Mais enfin bon, le 15 ou 20 décembre, il y aura une décision à prendre», a-t-il dit.

L'insoumis Eric Coquerel a accusé François Hollande d'être le «poisson pilote du PS pour trouver des pistes de +compromis+ avec le Macronisme». «Je me suis laissé dire que Sébastien Lecornu pourrait utiliser le 49.3 à condition que le PS lui demande officiellement et évidement garantisse de ne pas voter la censure qui suivra», a-t-il écrit sur X.

France. «Il y a quelque chose d'assez stupéfiant» - Sébastien Lecornu s’emporte

France«Il y a quelque chose d'assez stupéfiant» - Sébastien Lecornu s’emporte

