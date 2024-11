«Si Trump gagne, Poutine aura gagné»

«Jamais une élection présidentielle américaine ne pourrait avoir autant de conséquences sur la France, sur l'Europe et sur le monde» si Donald Trump devait la remporter, a prévenu lundi sur BFMTV l'ancien chef de l'Etat français François Hollande.

Selon François Hollande, si Donald Trump remporte la présidentielle américaine, «il y aura une augmentation du chômage, une croissance plus faible et même une inflation peut-être plus forte». IMAGO/Bestimage

AFP Marc Schaller

«Avec Trump, ça n'est pas simplement la répétition de ce que nous avons connu dans le premier mandat : il y aurait une augmentation immédiate des droits de douane, donc un protectionnisme comme jamais on l'a connu, dont les Européens - et pas simplement les Chinois - seraient les victimes», a estimé l'ancien président socialiste.

Selon lui, si Donald Trump remporte la présidentielle américaine dont le scrutin a lieu mardi, «il y aura une augmentation du chômage, une croissance plus faible et même une inflation peut-être plus forte, parce qu'il y aura un déficit budgétaire américain très important et sans doute une politique monétaire qui l'accompagnera, parce qu'il faut bien financer le déficit américain».

«La guerre en Ukraine s'arrêtera sans doute si Trump gagne»

Par ailleurs, «la guerre en Ukraine s'arrêtera sans doute si Trump gagne, mais au bénéfice de Poutine : Poutine aura gagné», a pointé celui qui est redevenu député PS de Corrèze en juillet.

«Et si Poutine gagne, il ne s'arrêtera pas, il ira un peu plus loin : Géorgie, c'est en train d'être fait; Moldavie, nous verrons bien. Mais l'Arménie est déjà sous son contrôle, l'Azerbaïdjan sous sa tutelle», a-t-il poursuivi.

François Hollande a encore mis en garde quant à un affrontement entre les Etats-Unis et la Chine en cas de victoire du candidat républicain, qui «se produira peut-être sur un domaine essentiellement commercial et économique, mais peut-être aussi sur un domaine militaire».

«Par ailleurs, (Donald Trump) a quand même des comportements étranges : le lien qu'il avait établi avec le président de la Corée du Nord, ça induira sûrement un relâchement de ce qu'est la solidarité atlantique», a fait observer l'ex-président français.