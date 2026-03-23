"Sinon, nous continuerons à bombarder" - Trump contredit l'Iran et menace à nouveau

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Malgré la trêve "Sinon, nous continuerons à bombarder" - Trump contredit l'Iran et menace à nouveau

Sven Ziegler

23.3.2026

Le président américain Donald Trump laisse entrevoir un cessez-le-feu dans le conflit iranien - mais il durcit en même temps nettement le ton. De nouvelles déclarations le montrent, la pression sur Téhéran reste massive.

Trump a par ailleurs souligné que des discussions étaient déjà en cours ou imminentes. «Nous allons nous rencontrer aujourd'hui», a-t-il déclaré. Si un accord est trouvé, le conflit pourra être réglé.
Trump a par ailleurs souligné que des discussions étaient déjà en cours ou imminentes. «Nous allons nous rencontrer aujourd'hui», a-t-il déclaré. Si un accord est trouvé, le conflit pourra être réglé.
sda

Sven Ziegler

23.03.2026, 15:20

23.03.2026, 15:58

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Donald Trump a pour l'instant stoppé les attaques prévues, car l'Iran cherche selon lui à discuter.
  • Dans le même temps, il menace ouvertement de nouveaux bombardements si aucun accord n'est conclu.
  • Ses déclarations sur le partage du pouvoir et les exigences américaines suscitent l'irritation au niveau international.
Montre plus

Un possible tournant se dessine dans le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran - mais le cours du président américain Donald Trump reste contradictoire.

D'un côté , Trump a annoncé qu'il suspendait pour le moment les attaques prévues contre les infrastructures iraniennes. Il parle de progrès dans les discussions et d'un accord possible.

«Très bonnes négociations». Surprise colossale: Trump rétropédale et suspend les frappes en Iran

«Très bonnes négociations»Surprise colossale: Trump rétropédale et suspend les frappes en Iran

D'autre part, il durcit en même temps le ton et indique clairement que les options militaires sont toujours sur la table.

Trump a ainsi déclaré devant des journalistes que les Etats-Unis étaient sur le point d'attaquer des installations énergétiques centrales de l'Iran. "Demain matin, nous aurions détruit leurs plus grandes centrales électriques, qui ont coûté plus de dix milliards de dollars. Un coup de feu - et tout aurait disparu", a-t-il déclaré.

Si l'attaque n'a pas eu lieu, c'est uniquement parce que Téhéran a cherché le contact. "Ils ont appelé. Pas moi - ils ont appelé. Ils veulent un accord". Ces propos contredisent les déclarations iraniennes selon lesquelles il n'y aurait "aucun contact" avec Trump.

Trump annonce une rencontre pour lundi

Trump a par ailleurs souligné que des discussions étaient déjà en cours ou imminentes. "Nous allons nous rencontrer aujourd'hui", a-t-il déclaré. Si un accord est trouvé, le conflit pourra être réglé.

Mais il a en même temps formulé une menace claire : "Si cela ne se passe pas bien, nous continuerons tout simplement à bombarder".

Il est donc clair que la situation reste volatile - et que Trump est difficilement prévisible. Alors que le président américain parle de "discussions productives" et laisse entrevoir un cessez-le-feu, il envoie parallèlement des signaux d'escalade.

Une autre déclaration a en outre provoqué une irritation supplémentaire : Trump a évoqué le fait que le détroit d'Ormuz, stratégiquement important, pourrait à l'avenir être contrôlé "conjointement par moi et l'ayatollah" - une remarque qui a suscité l'étonnement international.

Dans le même temps, les exigences américaines envers l'Iran restent fermes. Téhéran doit renoncer complètement aux armes nucléaires, réduire son programme de missiles et arrêter l'enrichissement d'uranium. "Sinon", a menacé Trump lundi, "la guerre continuera".

Plus d'infos

Economie et finances. Accord d'un milliard entre l'administration Trump et TotalEnergies

Economie et financesAccord d'un milliard entre l'administration Trump et TotalEnergies

Suspense en Italie. Réforme judiciaire: le oui et le non au coude-à-coude

Suspense en ItalieRéforme judiciaire: le oui et le non au coude-à-coude

Italie. Réforme judiciaire: le oui et le non au coude-à-coude

ItalieRéforme judiciaire: le oui et le non au coude-à-coude

Les plus lus

"Sinon, nous continuerons à bombarder" - Trump contredit l'Iran et menace à nouveau
Obsèques de Bruno Salomone: l'émotion de Jean Dujardin
Les JO 2030 menacés par l'élection du maire de Nice ?
Budapest transmettrait des infos sensibles à Moscou: l'UE préoccupée
«Oui, je connais son nom» : Zidane à la tête des Bleus, c'est fait ?