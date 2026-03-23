"Sinon, nous continuerons à bombarder" - Trump contredit l'Iran et menace à nouveau

Le président américain Donald Trump laisse entrevoir un cessez-le-feu dans le conflit iranien - mais il durcit en même temps nettement le ton. De nouvelles déclarations le montrent, la pression sur Téhéran reste massive.

Trump a par ailleurs souligné que des discussions étaient déjà en cours ou imminentes. «Nous allons nous rencontrer aujourd'hui», a-t-il déclaré. Si un accord est trouvé, le conflit pourra être réglé. sda

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Donald Trump a pour l'instant stoppé les attaques prévues, car l'Iran cherche selon lui à discuter.

Dans le même temps, il menace ouvertement de nouveaux bombardements si aucun accord n'est conclu.

Ses déclarations sur le partage du pouvoir et les exigences américaines suscitent l'irritation au niveau international. Montre plus

Un possible tournant se dessine dans le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran - mais le cours du président américain Donald Trump reste contradictoire.

D'un côté , Trump a annoncé qu'il suspendait pour le moment les attaques prévues contre les infrastructures iraniennes. Il parle de progrès dans les discussions et d'un accord possible.

D'autre part, il durcit en même temps le ton et indique clairement que les options militaires sont toujours sur la table.

Trump a ainsi déclaré devant des journalistes que les Etats-Unis étaient sur le point d'attaquer des installations énergétiques centrales de l'Iran. "Demain matin, nous aurions détruit leurs plus grandes centrales électriques, qui ont coûté plus de dix milliards de dollars. Un coup de feu - et tout aurait disparu", a-t-il déclaré.

Si l'attaque n'a pas eu lieu, c'est uniquement parce que Téhéran a cherché le contact. "Ils ont appelé. Pas moi - ils ont appelé. Ils veulent un accord". Ces propos contredisent les déclarations iraniennes selon lesquelles il n'y aurait "aucun contact" avec Trump.

Trump annonce une rencontre pour lundi

Trump a par ailleurs souligné que des discussions étaient déjà en cours ou imminentes. "Nous allons nous rencontrer aujourd'hui", a-t-il déclaré. Si un accord est trouvé, le conflit pourra être réglé.

Mais il a en même temps formulé une menace claire : "Si cela ne se passe pas bien, nous continuerons tout simplement à bombarder".

Il est donc clair que la situation reste volatile - et que Trump est difficilement prévisible. Alors que le président américain parle de "discussions productives" et laisse entrevoir un cessez-le-feu, il envoie parallèlement des signaux d'escalade.

Une autre déclaration a en outre provoqué une irritation supplémentaire : Trump a évoqué le fait que le détroit d'Ormuz, stratégiquement important, pourrait à l'avenir être contrôlé "conjointement par moi et l'ayatollah" - une remarque qui a suscité l'étonnement international.

Dans le même temps, les exigences américaines envers l'Iran restent fermes. Téhéran doit renoncer complètement aux armes nucléaires, réduire son programme de missiles et arrêter l'enrichissement d'uranium. "Sinon", a menacé Trump lundi, "la guerre continuera".