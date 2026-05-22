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Valais Sion : le site de Valère brille de 1000 nouveaux feux

ATS

22.5.2026 - 13:06

Le site de Valère à Sion bénéficie d'un nouvel éclairage, plus moderne. Officiellement mise en service jeudi, cette mise en lumière retravaillée donne une nouvelle dimension, plus subtile, des contours de la basilique et du bourg médiéval fortifié, indique vendredi la Ville.

La modernisation de l'éclairage de la colline de Valère à Sion était nécessaire tant du point de vue technique et énergétique qu’environnemental et patrimonial, selon la Ville (archives).
La modernisation de l'éclairage de la colline de Valère à Sion était nécessaire tant du point de vue technique et énergétique qu’environnemental et patrimonial, selon la Ville (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 13:06

«Cette modernisation était nécessaire tant du point de vue technique et énergétique qu'environnemental et patrimonial. Les équipements, vieux d'une quarantaine d'années, étaient en fin de vie, leur technologie dépassée et très énergivore», expliquent les autorités sédunoises dans un communiqué.

Les lampes à sodium ont été remplacées par des LED, nettement moins gourmands. Un système de cadrage de la lumière intégré aux projecteurs permet une importante réduction de la pollution lumineuse. Enfin, les nouvelles lampes offrent un éclairage subtil et facilement modulable, détaille la Ville.

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«L'éclairage actuel écrasait les reliefs. Désormais, nous allons gagner en qualité et offrir une mise en lumière beaucoup plus intéressante. L'éclairage pourra être modulé au cours de la soirée, de l'année, et souligner certains détails architecturaux», explique Philippe Varone, président de Sion, cité dans le communiqué.

Toujours s'agissant de l'éclairage patrimonial, la prochaine étape sera la mise en lumière du château de Tourbillon, prévue l'an prochain, annonce déjà la Ville.

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