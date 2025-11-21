Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»

A Washington, le débat politique dérape: Donald Trump menace ouvertement six députés démocrates pour une vidéo. Menaces de mort et protection policière s'ensuivent. Alors que l'opposition crie au scandale, les républicains ne comprennent pas cette agitation.

Le président Donald Trump et la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt (photo d'archive). Keystone

Philipp Dahm Philipp Dahm

Grand bouleversement à Washington !

Une fois de plus.

Que s'est-il passé? Six hommes et femmes politiques démocrates se sont adressés à l'armée américaine dans une vidéo, ce qui a à son tour incité le président américain à les accuser de trahison et à demander qu'ils soient tout de même emprisonnés, voire exécutés.

Trump parle de «comportement séditieux» et l'écrit en lettres capitales. Mais qu'ont fait ces démocrates pour susciter de telles réactions?

La vidéo

Le sextuor de politiciens a un passé professionnel dans l'armée, la marine, l'armée de l'air et les services de renseignement. «N'abandonnez pas le navire» est le titre de leur clip, dans lequel ils s'adressent à leurs anciens collègues.

«Nous savons que vous subissez actuellement une pression et un stress énormes», déclare la sénatrice Elissa Slotkin. «Cette administration fait s'affronter nos militaires en uniforme et des membres des services de renseignement contre des citoyens américains», dit-elle, ainsi que ses collègues.

Ils rappellent aux forces de sécurité qu'elles ont juré de défendre la Constitution - et que celle-ci n'est pas seulement menacée par des acteurs extérieurs, mais aussi de l'intérieur. «Nos lois sont claires», dit le sénateur Mark Kelly: «Vous pouvez refuser des ordres illégaux».

Slotkinacquiesce, de même que le député Chris Deluzio. Ils savent que les temps sont difficiles, mais la «vigilance» est particulièrement importante maintenant. «Nous devons nous ranger derrière nos lois et notre Constitution», peut-on lire au son d'une trompette pathétique.

Charlie Kirk? Déjà oublié

C'est étonnant: cela fait moins d'un mois et demi que l'activiste de droite Charlie Kirk a été assassiné dans l'Etat américain de l'Utah. Dans la foulée, le président a sévèrement accusé l'opposition d'être responsable du climat de violence.

Trump issues a statement after Kirk’s death blaming the rhetoric of the radical left. pic.twitter.com/hOlbAYtTGs — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) September 11, 2025

600 personnes qui ont commenté l'assassinat ont eu des problèmes avec leur employeur ou la justice pour cette raison, rapporte «Reuters» le 19 novembre. Et maintenant, la Maison Blanche pense qu'elle doit sortir l'artillerie lourde parce que six démocrates demandent à l'armée et aux services secrets de respecter la loi et de protéger la Constitution.

Sen. Elissa Slotkin tells me threats against her have exploded since President Trump accused her and colleagues of sedition.



“The Sergeant of Arms arranged for us to have 24/7 security, and that's because the threat level just went through the roof.” pic.twitter.com/yLdtYYR5hI — Ryan Nobles (@ryanobles) November 20, 2025

C'est comme si l'on tirait au canon sur des moineaux. Le problème: l'appel de Trump aux armes pourrait être entendu. Chuck Schumer, le leader de la minorité démocrate au Sénat, a donc demandé à la police du Capitole de renforcer la protection de ses collègues concernés.

Les réactions des démocrates

«Quand Donald Trump parle d'exécution et de trahison, certains de ses partisans peuvent très bien écouter», prévient Schumer au Sénat. «Il craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique». Son parti a condamné les déclarations de Trump dans une déclaration.

«Il ne s'agit vraiment pas de nous qui avons fait la vidéo», réagit la sénatrice Slotkin à Trump. «Il s'agit de qui nous sommes en tant qu'Américains et de la façon dont nous traitons les gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord». Elle refuse de croire que le fait de faire peur et les menaces de mort sont «la nouvelle normalité». Elle ne se laissera pas clouer le bec.

«Je refuse d'être dissuadée de défendre le pays que j'aime» Elissa Slotkin, Senatorin aus Michigan und frühere CIA-Analystin

Son collègue Mark Kelly écrit: «Ce que Trump a dit est dangereux. Nous pouvons avoir des désaccords violents et dire ce que nous pensons sans tomber dans l'incitation à la violence». Les mots peuvent avoir des conséquences, l'ancien capitaine de la marine et astronaute de la Nasa le sait par sa douloureuse expérience personnelle.

My wife @GabbyGiffords nearly lost her life in an act of political violence. Words have consequences, especially when they come from the President of the United States.



What Trump said this morning — that my colleagues and I should be put to death — is dangerous. We can… — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) November 20, 2025

Le contexte: sa femme Gabby Giffords a été victime d'un attentat politique en 2011. Un auteur lui a tiré une balle dans la tête lors d'une manifestation publique à Tuscon, en Arizona. Ce 8 janvier, six personnes sont mortes, dont une fillette de neuf ans. Quatorze personnes et le tireur ont été blessés: Giffords a survécu de justesse à l'attentat.

Les réactions des républicains

Mike Johnson, le troisième homme le plus puissant de l'Etat sur le papier, laisse nonchalamment passer à droite la question d'un journaliste sur la condamnation à mort de Trump. Il répond que le ministère de la Justice et le Pentagone vérifient «la légalité» de l'opération - et ne fait allusion qu'à la vidéo des démocrates, «totalement inappropriée». On ne doit pas appeler les troupes à refuser des ordres. Le clip est «absurde» et «dangereux».

Asked Speaker Johnson about Trump’s post about Dems’ ‘seditious behavior’ and about that being ‘punishable by death,” Speaker Johnson takes no issue with Trump’s statements and criticizes Democrats’ rhetoric as “wildly inappropriate.” pic.twitter.com/9o4yCxM6oX — Manu Raju (@mkraju) November 20, 2025

Lors de la conférence de presse d'hier à la Maison Blanche, on demande à Caroline Leavitt: le président veut-il faire exécuter des députés ? «Non», répond brièvement la porte-parole, avant de sonner la contre-attaque: les médias veulent parler de la déclaration de Trump, mais pas de ce qui l'a poussé à le faire, rétorque la jeune femme de 28 ans.

Selon la lecture de Leavitt, les six démocrates ont «conspiré» pour «orchestrer» une vidéo appelant les membres des services de sécurité à «désobéir aux ordres légitimes du président».

Leavitt: les députés encouragent la violence

Et que répond la porte-parole de la Maison Blanche à l'accusation selon laquelle Trump utilise une rhétorique qu'il a précédemment critiquée chez son adversaire? «Pourquoi ne parlez-vous pas de ce que ces députés font pour encourager et inciter à la violence ?», s'insurge-t-elle.

Ces démocrates appellent à désobéir à la chaîne de commandement et à «désobéir aux ordres légitimes». Mais ne s'agit-il pas simplement d'ordres illégaux ? «Ils suggèrent que le président a donné des ordres illégaux, ce qu'il n'a pas fait», répond Leavitt en balayant l'objection. Pour elle, le gouvernement respecte toujours toutes les lois.

BREAKING: By re-sharing a statement on TruthSocial, Trump just called for the HANGING of Democrat politicians, who tweeted out a video urging the US military to uphold the law.



But yeah, democrats are the ones FOMENTING violence, right? pic.twitter.com/8YHs7vVyup — Brian Krassenstein (@krassenstein) November 20, 2025

Le sextuor doit être tenu pour responsable, poursuit la porte-parole, qui conclut en disant que si des républicains avaient fait une telle vidéo, la meute de la presse serait devenue folle. «Je pense que cela en dit long».

Alors qu'elle se retire, Kaitlan Collins s'exclame après elle: «Ils ont mal cité les démocrates dans la vidéo. En fait, ce n'est pas ce qu'ils ont dit». Karoline Leavitt et la journaliste de CNN ne devraient plus être amies de cette vie.

A Washington, ça bouillonne. La prochaine grande agitation ne manquera pas d'arriver.

Encore une fois.