Des frappes russes ont fait au moins six morts dans plusieurs régions ukrainiennes dans la nuit de jeudi à vendredi, ont indiqué les autorités du pays, malgré l'ultimatum posé par Donald Trump à Moscou.

Onze des 35 drones explosifs de type Shahed de fabrication iranienne ont été interceptés. Des autres ont fait au moins six morts (Photo d'illustration).

D'après l'armée de l'air ukrainienne, cette nouvelle salve s'est concentrée sur «les territoires du front dans l'est du pays», avec notamment 35 drones explosifs de type Shahed, de conception iranienne, dont 11 ont été interceptés.

Ce nombre de drones envoyés est toutefois bien moins élevé que certaines des nuits précédentes. Ces dernières semaines, Moscou a lancé à plusieurs reprises des attaques aériennes record contre l'Ukraine.

Trois personnes ont été tuées dans des frappes de drones visant Dnipropetrovsk, a déclaré vendredi matin Serguiï Lyssak, le gouverneur de cette région centrale sur Telegram.

Dans les régions de Donetsk, dans l'est, et de Kherson et Zaporijjia, toutes deux situées dans le sud, plusieurs attaques russes ont fait trois morts et des blessés, selon les autorités locales.

Ultimatum

Ces trois régions sont partiellement occupées par les troupes de Moscou, combattues par les forces ukrainiennes.

Les soldats russes continuent leur offensive et leurs frappes aériennes en Ukraine, malgré l'ultimatum donné lundi par Donald Trump à Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit, lancé en février 2022.

Moscou a notamment revendiqué jeudi la prise de villages situés dans trois régions ukrainiennes, marquant sa poussée sur plusieurs fronts face à une armée ukrainienne qui manque d'hommes et d'armes.

La Russie a dit avoir abattu 73 drones ukrainiens au-dessus de son territoire, dont 10 qui, selon elle, se dirigeant vers sa capitale, Moscou.