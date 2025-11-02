  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Six morts, dont deux enfants, dans une attaque russe

ATS

2.11.2025 - 14:15

De nouvelles attaques nocturnes russes ont fait au moins six morts en Ukraine, ont indiqué dimanche les autorités locales. Kiev de son côté a frappé dans la matinée des installations pétrolières dans un port sur la mer Noire.

L'Ukraine a été la cible de nouvelles frappes mortelles (archives):
L'Ukraine a été la cible de nouvelles frappes mortelles (archives):
ATS

Keystone-SDA

02.11.2025, 14:15

02.11.2025, 14:25

En dépit des appels des Etats-Unis à la Russie de mettre fin à la guerre et des sanctions occidentales, Moscou poursuit ses attaques terrestres sur le front et a relancé ces dernières semaines une campagne de bombardements ciblée contre le système énergétique ukrainien.

Dans la nuit de samedi à dimanche, elle a lancé 79 drones et deux missiles balistiques sur l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a affirmé avoir abattu 67 drones.

Le président Volodymyr Zelensky a précisé que cinq régions (Dnipropetrovsk, Zaporijjia, Kharkiv, Tcherniguiv et Odessa) avaient été touchées.

Vives tensions. Défié par Poutine, Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines !

Vives tensionsDéfié par Poutine, Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines !

Selon les autorités locales, quatre personnes ont été tuées, dont deux enfants, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est) et deux autres dans celle d'Odessa (sud). Une quinzaine de blessés ont également été recensés.

Les enfants tués étaient deux garçons âgés de 11 et 14 ans, a précisé le médiateur ukrainien pour les droits humains Dmytro Loubinets. Une attaque russe sur la région de Zaporijjia (sud) a privé d'électricité quelque 58.000 foyers, a aussi indiqué le gouverneur Ivan Fedorov.

Selon Volodymyr Zelensky, pendant la semaine écoulée, l'armée russe a attaqué l'Ukraine avec près de 1.500 drones, 1.170 bombes aériennes et plus de 70 missiles.

Il a accusé Moscou de vouloir s'en prendre «principalement» à la population civile, alors que Moscou n'assure viser que des cibles militaires. Les troupes russes attaquent chaque hiver depuis 2022 les infrastructures électriques de l'Ukraine, contraignant le pays à des restrictions dans l'alimentation en électricité et à importer de l'énergie. Ces attaques visent à épuiser la population civile, juge Kiev, ce que dément Moscou.

Attaque visant un terminal pétrolier

En riposte aux bombardements russes, Kiev mène des frappes de drones en Russie, en visant en particulier les infrastructures pétrolières et gazières pour tenter d'affaiblir la rente des hydrocarbures qui finance l'effort de guerre du Kremlin.

Soutien «inconditionnel». Russie et Corée du Nord : des liens de plus en plus étroits

Soutien «inconditionnel»Russie et Corée du Nord : des liens de plus en plus étroits

Une attaque de drone ukrainien tôt dimanche contre le port russe de Touapsé, sur la mer Noire, a endommagé deux navires et les infrastructures d'un terminal pétrolier, ont indiqué les autorités locales. Selon cette source, l'attaque a déclenché des incendies qui ont été maîtrisés par les pompiers.

Une source anonyme au sein du service de sécurité ukrainien (SBU) a affirmé à l'AFP que cinq frappes de drones avaient été rencensées sur le site. Pour sa part, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu 164 drones ukrainiens pendant la nuit au-dessus de plusieurs régions de Russie.

Assaut russe à Pokrovsk

Parallèlement, l'armée russe, plus fournie et mieux équipée, poursuit depuis des mois ses attaques sur le front et grignote lentement du terrain dans certains secteurs, en dépit de lourdes pertes. Dans la région de Donetsk (est), que le Kremlin cherche à conquérir en priorité, elle a fortement accru sa pression ces derniers jours sur le bastion de Pokrovsk.

Samedi, l'armée ukrainienne a affirmé qu'une opération «complexe» impliquant des forces spéciales était en cours pour chasser les soldats russes infiltrés dans Pokrovsk.

L’ombre de Poutine. Menace russe : comment l’Estonie transforme la peur en opportunité économique

L’ombre de PoutineMenace russe : comment l’Estonie transforme la peur en opportunité économique

Des observateurs militaires craignent que l'agglomération de Pokrovsk-Myrnograd, qui comptait 100.000 habitants avant le début de l'invasion de 2022, ne soit prochainement encerclée et tombe sous le contrôle de la Russie. Depuis 2023, Moscou a conquis plusieurs bastions ukrainiens dans la région (Bakhmout, Avdiïvka, Vougledar) après de longs mois de combats meurtriers ayant réduit ces cités en ruines.

