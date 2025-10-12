  1. Clients Privés
Proche-Orient Sommet pour la paix à Gaza en Egypte, présidé par Trump et Sissi

ATS

12.10.2025 - 19:16

Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump coprésideront lundi un sommet pour la paix à Gaza à Charm el-Cheikh, en présence de dirigeants de plus de 20 pays et du secrétaire général de l’ONU. La Suisse n’y participera pas.

Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi, en affiche géante, et américain Donald Trump présideront lundi un sommet pour la paix à Gaza, en présence de nombreux dirigeants, à Charm el-Cheikh au bord de la mer Rouge.
Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi, en affiche géante, et américain Donald Trump présideront lundi un sommet pour la paix à Gaza, en présence de nombreux dirigeants, à Charm el-Cheikh au bord de la mer Rouge.
ATS

Keystone-SDA

12.10.2025, 19:16

12.10.2025, 19:21

«Le sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité et de stabilité régionale», a annoncé samedi la présidence égyptienne au deuxième jour de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Outre le secrétaire général de l'ONU, plusieurs dirigeants ont annoncé leur participation, dont le roi Abdallah II de Jordanie et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le président français Emmanuel Macron se rendra en Egypte pour marquer son «soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par le président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza», selon l'Elysée. Il entend également échanger «avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en oeuvre du plan de paix».

Le Premier ministre britannique Keir Starmer sera présent au sommet, qui «marque un tournant historique pour la région après deux années de conflit et de bain de sang», selon Downing street.

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, sont eux aussi attendus en Egypte de même que le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa.

En revanche, «la Suisse ne figure pas parmi les Etats participant au sommet», a indiqué dimanche une porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), répondant à une demande de Keystone-ATS.

Hamas absent

Le Hamas a annoncé qu'il ne participerait pas à la signature officielle de l'accord. Un de ses hauts responsables, Hossam Badran, a déclaré à l'AFP que le mouvement islamiste palestinien agissait «par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a pas donné d'indication sur sa participation ou non au sommet.

C'est avant lundi 11h00 (heure suisse) qu'aux termes de l'accord entre Israël et le Hamas, les 48 otages ou dépouilles d'otages encore dans Gaza doivent être rendus à Israël.

En échange, Israël doit libérer 250 «détenus pour des raisons de sécurité» dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et 1700 Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.

La guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël lors de laquelle la quasi-totalité des otages ont été enlevés.

