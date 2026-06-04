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Sommet UE-Balkans Vucic arrive au Monténégro sur fond de crise diplomatique

ATS

4.6.2026 - 20:48

Le président serbe Aleksandar Vucic est arrivé jeudi au Monténégro pour un sommet régional avec l'Union européenne, malgré la mise en garde des services de renseignements en Serbie sur un «risque sécuritaire élevé». Un différend diplomatique existe entre les deux pays.

Le président serbe, Alexandar Vucic, a déclaré se sentir en sécurité et a semblé vouloir mettre fin à la dispute (archives).
Le président serbe, Alexandar Vucic, a déclaré se sentir en sécurité et a semblé vouloir mettre fin à la dispute (archives).
FACTSTORY

Keystone-SDA

04.06.2026, 20:48

Des dirigeants de l'UE et des Balkans occidentaux se réunissent vendredi à Tivat, sur la côte adriatique monténégrine, en présence notamment du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Friedrich Merz.

Les services serbes ont conseillé mercredi soir à M. Vucic de ne pas participer à ce sommet, invoquant «des activités hostiles de la part des services de renseignements étrangers et de clans criminels au Monténégro».

S'exprimant devant les journalistes après son arrivée à Tivat, le président serbe a déclaré se sentir en sécurité et a semblé vouloir mettre fin à la dispute. «Je ne crois pas qu'il puisse y avoir le moindre problème», a-t-il dit.

Le président du Conseil européen Antonio Costa avait lui aussi assuré plus tôt dans la journée avoir «pleinement confiance dans les autorités monténégrines», pendant une conférence de presse commune à Belgrade avec M. Vucic.

Avion refoulé, différend aggravé

Le différend diplomatique entre la Serbie et son voisin dure depuis des mois, mais il s'est aggravé mercredi lorsque la police monténégrine a refoulé un avion transportant environ 90 Serbes, de présumés partisans de M. Vucic, invoquant des raisons de «sécurité intérieure et nationale».

À la suite de ce refoulement, de nombreux cas de citoyens monténégrins retardés par des contrôles de sécurité ou se voyant refuser l'entrée en Serbie ont été signalés.

«Risque pour la sécurité intérieure». Monténégro : des Serbes refoulés avant le sommet UE-Balkans

«Risque pour la sécurité intérieure»Monténégro : des Serbes refoulés avant le sommet UE-Balkans

A Tivat, jeudi, on pouvait constater qu'il y avait davantage de patrouilles de police. Les effectifs policiers ont été renforcés et des barrages routiers vont être mis en place pendant le sommet, selon les autorités.

«Je préfère me rendre sur place et leur dire en face tout ce que j'ai à dire sur tous ces petits jeux dans lesquels la Serbie est présentée comme la 'petite Russie'», avait précédemment déclaré M. Vucic, considéré comme proche du président russe Vladimir Poutine.

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