Livré par son père shérif : ce que l’on sait du suspect dans l’affaire Charlie Kirk

Les autorités américaines ont arrêté un suspect dans l’affaire du meurtre de Charlie Kirk. Tyler Robinson, 22 ans, originaire de l’Utah, est accusé d’avoir tiré sur l’activiste conservateur mercredi, lors d’un événement public. Fait marquant : c’est son propre père, un shérif chevronné, qui l’a livré aux forces de l’ordre.

Robinson était étudiant à l'université de l'Utah. Facebook

Rédaction blue News Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Tyler Robinson (22 ans) a été arrêté dans le sud de l’Utah, à environ 260 miles du lieu du crime.

C’est son propre père, shérif depuis 27 ans, qui a alerté les autorités après les aveux de son fils.

L'auteur présumé de l'attentat contre le militant conservateur américain Charlie Kirk a été identifié. Comme le rapportent le "New York Post" et "NBC News", il s'agit de Tyler Robinson, 22 ans, originaire de l'Utah. Il aurait tiré le coup de feu mortel mercredi lors d'une représentation de Kirk à l'université de la vallée de l'Utah à Orem.

Selon des sources proches de l'enquête, Robinson a avoué son crime à son père, un officier du département du shérif du comté de Washington qui a servi pendant 27 ans. Ce dernier a alors informé les autorités et a mis son fils en sécurité avant que la police ne le place en garde à vue.

Robinson a été arrêté jeudi soir, vers 23 heures (heure locale), dans le sud de l’Utah. Il résidait à Washington, une petite ville de l’État, dans une maison individuelle estimée à environ 600 000 dollars, située à quelque 260 miles du lieu du crime.

Robinson était habillé en costume de Trump.

Selon des sources internes, Robinson était étudiant à l’université d’État de l’Utah, bénéficiant d’une bourse d’études. Les profils de réseaux sociaux de sa famille montrent de nombreuses photos de vacances et de célébrations familiales. Lui-même y apparaît régulièrement souriant, notamment vêtu d’un costume de Donald Trump pour Halloween en 2017.

D'autres photos révèlent que Robinson a été familiarisé très tôt avec les armes à feu. Sur l’une d’elles, on le voit poser avec une mitrailleuse lourde M2 Browning ; d’autres le montrent en train de tirer, visiblement à l’aise avec des armes de gros calibre.

Robinson avec son costume de Trump. Facebook

À ce stade, les autorités n'ont pas encore communiqué sur les motivations potentielles du suspect, âgé de 22 ans. L’enquête a suivi plusieurs pistes, et une autre personne avait même été arrêtée par erreur avant d’être relâchée.

Le président américain Donald Trump a confirmé l’arrestation lors d’une interview télévisée : «Nous sommes très sûrs de l’avoir», a-t-il déclaré vendredi matin. En cas de condamnation, Tyler Robinson encourt la peine de mort, applicable dans l’État de l’Utah.

Parents travaillant dans le secteur public

La mère du suspect, Amber Robinson, est elle aussi employée dans le secteur public. Elle travaille pour Intermountain Support Coordination Services, une organisation mandatée par l’État de l’Utah pour accompagner des personnes en situation de handicap.

Le meurtre de Charlie Kirk a provoqué une vague de consternation à travers les États-Unis. Âgé de 31 ans, le cofondateur de Turning Point USA a été abattu mercredi soir devant des milliers de spectateurs, en pleine représentation de son «American Comeback Tour». Les raisons du crime et les motifs éventuels ne sont pas encore connus.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.