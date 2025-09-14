Les Français ont majoritairement une opinion défavorable du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, selon deux sondages publiés dimanche, même si les chiffres varient sensiblement entre l'institut Ifop dans le JDD et Ipsos/BVA dans la Tribune Dimanche.

Le choix du nouveau Premier ministre Sebastien Lecornu ne fait pas l'unanimité auprès des Français, selon deux sondages dimanche. ATS

Avec seulement 16% d'opinions favorables (contre 40% d'opinions défavorables), le chef du gouvernement fait moins bien que son prédécesseur François Bayrou (20%) lors de sa nomination et il est nettement distancé par Gabriel Attal (37%), Michel Barnier (34%) et Elisabeth Borne (27%), indique le baromètre mensuel Ipsos/BVA publié par la Tribune Dimanche.

L'institut de sondage note que 44% des personnes interrogées disent ne pas connaître suffisamment Sébastien Lecornu pour se prononcer. Le nouveau chef du gouvernement a été nommé mardi par le président Emmanuel Macron.

Selon cette enquête, 60% des Français pensent en outre qu'il ne parviendra pas à un compromis avec des partis d'opposition pour faire adopter le budget 2026.

Pour l'Ifop dans le Journal du dimanche (JDD), le total des satisfaits concernant Sébastien Lecornu s'établit à 38%, soit quatre points de plus que François Bayrou lors de sa prise de fonctions. L'institut mesure le total des mécontents à 62%.

Chute de la popularité d'Emmanuel Macron

Les deux sondages montrent également une chute de la popularité d'Emmanuel Macron. Pour Ipsos/BVA, il atteint dans ce baromètre son plus bas historique depuis son arrivée à l'Elysée en 2017, avec seulement 17% d'opinions favorables et une chute vertigineuse de 18 points dans son propre électorat.

L'Ifop de son côté mesure la part des mécontents du chef de l'Etat à 81% (+ 5 points), contre 19% de satisfaits.

Parmi les personnalités dont les Français seraient satisfaits qu'elles arrivent à la présidence du pays, le président du RN Jordan Bardella arrive en tête (35%), devant la leader du parti Marine Le Pen (32%), puis le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau (27%), qui devance l'ancien Premier ministre Edouard Philippe (25%), d'après l'enquête Ipsos/BVA.

Première personnalité de gauche: 8e position

Raphaël Glucksmann, la première personnalité de gauche dans ce classement, arrive en huitième position (18%).

L'enquête Ipsos/BVA a été réalisée du 11 au 12 septembre par internet auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes selon la méthode des quotas.

L'enquête Ifop a été réalisée du 10 au 11 septembre en ligne, sur un échantillon représentatif de 1000 personnes selon la méthode des quotas.