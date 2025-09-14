  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Moins bien que Bayrou! La nomination de Lecornu ne satisfait pas du tout les Français

ATS

14.9.2025 - 09:36

Les Français ont majoritairement une opinion défavorable du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, selon deux sondages publiés dimanche, même si les chiffres varient sensiblement entre l'institut Ifop dans le JDD et Ipsos/BVA dans la Tribune Dimanche.

Le choix du nouveau Premier ministre Sebastien Lecornu ne fait pas l'unanimité auprès des Français, selon deux sondages dimanche.
Le choix du nouveau Premier ministre Sebastien Lecornu ne fait pas l'unanimité auprès des Français, selon deux sondages dimanche.
ATS

Keystone-SDA

14.09.2025, 09:36

14.09.2025, 10:09

Avec seulement 16% d'opinions favorables (contre 40% d'opinions défavorables), le chef du gouvernement fait moins bien que son prédécesseur François Bayrou (20%) lors de sa nomination et il est nettement distancé par Gabriel Attal (37%), Michel Barnier (34%) et Elisabeth Borne (27%), indique le baromètre mensuel Ipsos/BVA publié par la Tribune Dimanche.

L'institut de sondage note que 44% des personnes interrogées disent ne pas connaître suffisamment Sébastien Lecornu pour se prononcer. Le nouveau chef du gouvernement a été nommé mardi par le président Emmanuel Macron.

Selon cette enquête, 60% des Français pensent en outre qu'il ne parviendra pas à un compromis avec des partis d'opposition pour faire adopter le budget 2026.

Pour l'Ifop dans le Journal du dimanche (JDD), le total des satisfaits concernant Sébastien Lecornu s'établit à 38%, soit quatre points de plus que François Bayrou lors de sa prise de fonctions. L'institut mesure le total des mécontents à 62%.

Chute de la popularité d'Emmanuel Macron

Les deux sondages montrent également une chute de la popularité d'Emmanuel Macron. Pour Ipsos/BVA, il atteint dans ce baromètre son plus bas historique depuis son arrivée à l'Elysée en 2017, avec seulement 17% d'opinions favorables et une chute vertigineuse de 18 points dans son propre électorat.

L'Ifop de son côté mesure la part des mécontents du chef de l'Etat à 81% (+ 5 points), contre 19% de satisfaits.

Parmi les personnalités dont les Français seraient satisfaits qu'elles arrivent à la présidence du pays, le président du RN Jordan Bardella arrive en tête (35%), devant la leader du parti Marine Le Pen (32%), puis le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau (27%), qui devance l'ancien Premier ministre Edouard Philippe (25%), d'après l'enquête Ipsos/BVA.

Première personnalité de gauche: 8e position

Raphaël Glucksmann, la première personnalité de gauche dans ce classement, arrive en huitième position (18%).

L'enquête Ipsos/BVA a été réalisée du 11 au 12 septembre par internet auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes selon la méthode des quotas.

L'enquête Ifop a été réalisée du 10 au 11 septembre en ligne, sur un échantillon représentatif de 1000 personnes selon la méthode des quotas.

Les plus lus

L'été fait son «come-back» la semaine prochaine!
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
Les Suisses au pied du podium, Hatherly sacré champion
Poulets au chlore, l'ex-cheffe de Fedpol fait polémique et un «voyage d'études» qui passe mal
Russie: deux trains déraillent, un mort
Ce qui se cache vraiment derrière votre menu dans l'avion