Les élus du Parlement européen se réunissent à Strasbourg lundi, au moment où l'institution voit sa réputation de nouveau ternie par un scandale de corruption, et semble incapable de véritablement renforcer ses garde-fous faute de consensus.

Le Parlement européen à Strasbourg. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette session plénière intervient moins de trois semaines après la série de perquisitions déclenchée le 13 mars par la justice belge, dans une enquête sur de supposées malversations orchestrées pour défendre les intérêts commerciaux du géant chinois des télécoms Huawei.

Cinq personnes ont déjà été inculpées en Belgique, dont un lobbyiste actif pour Huawei à Bruxelles. L'enquête a des ramifications au Portugal, en France et en Italie, où la collaboratrice d'un eurodéputé italien du Parti populaire européen (PPE, droite) a été arrêtée.

Un des premiers élus à s'alarmer de ce nouveau scandale, deux ans et demi après le «Qatargate», a été l'écologiste allemand Daniel Freund. Il y a vu un «rappel douloureux» de la vulnérabilité du Parlement aux approches mal intentionnées, faute de contrôle indépendant des règles éthiques.

«Il faudrait envoyer un signal clair pour dire que cet endroit est exempt de corruption, et que si vous êtes corrompu, vous serez découvert et sévèrement puni... Je crains que nous n'ayons pas encore fait assez», déclare à l'AFP cet ancien responsable de l'ONG Transparency International.

La succession de scandales au sein de sa seule institution élue «abîme la confiance du public dans l'Union européenne», renchérit la nouvelle médiatrice de l'UE, Teresa Anjinho.

«Il est important que les citoyens constatent que de véritables efforts sont déployés pour empêcher que de telles situations ne se reproduisent pas», ajoute-t-elle dans une déclaration à l'AFP.

«Zone grise»

Lundi soir à Strasbourg, en présence de représentants de la Commission, les eurodéputés sont invités à un débat sur «l'intégrité, la transparence et les politiques de lutte anticorruption dans l'UE», qui devrait donner lieu à des appels à des mesures plus fermes sur ce thème.

Depuis des années la justice belge s'efforce de débusquer les délits ayant pour cadre les institutions de l'UE, mais il reste une «zone grise» de pratiques --cadeaux ou invitations-- qui sans tomber dans l'illégalité manquent encore singulièrement de transparence.

«Le Parlement européen rassemble des élus de 27 pays différents aux cultures politiques très différentes», résume Olivier Hoedeman, de Corporate Europe Observatory, un groupe de chercheurs qui scrutent le travail de lobbying à Strasbourg et Bruxelles.

Il plaide pour des réformes visant à «une culture commune» de bonnes pratiques. Ce qui était l'intention affichée après l'éclatement en décembre 2022 du scandale du Qatargate.

En 2023, les eurodéputés ont proposé de nouvelles règles censées prévenir les tentatives d'ingérence étrangère, en renforçant notamment la transparence sur les revenus et les interactions liées à du lobbying.

Le hic est qu'il était prévu de confier le contrôle de ces pratiques à un nouvel organisme indépendant, soutenu par la Commission, mais qui n'a pas encore vu le jour. Pour l'instant il reste enlisé dans des querelles politiques au Parlement.

Résultat: on continue de miser sur l'autosurveillance, ce qui revient à entretenir «la culture de l'impunité», regrette Daniel Freund. «Les eurodéputés +oublient+ soi-disant de déclarer des revenus importants ou une invitation dans un restaurant étoilé sans aucune sanction».

«Message fâcheux»

La création du nouvel «organisme européen pour les normes éthiques», dont les règles s'imposent à huit institutions de l'UE, a été approuvée par les eurodéputés en avril 2024.

Mais depuis les élections de juin, les élus du PPE, premier groupe de l'assemblée, sont accusés par la gauche et les libéraux de temporiser sur le sujet, à coups de manoeuvres en commission parlementaire.

«Ils sont en croisade contre ce nouvel organe éthique de l'UE», accuse la Française Valérie Hayer, présidente du groupe centriste Renew.

«C'est une commission extrajudiciaire créée pour sanctionner les élus», rétorque Daniel Koster, porte-parole du PPE, appelant à ne pas empiéter sur les prérogatives de la justice.

De son côté la médiatrice Teresa Anjinho avertit que ces atermoiements pourraient «envoyer un message fâcheux sur la manière dont les institutions européennes traitent les questions d'intégrité». «Cet organe est une occasion de fixer des normes élevées, il ne faut pas la laisser passer».

Dans le Qatargate, qui a mené à vingt inculpations, la justice belge enquête sur des cadeaux et versements en liquide dont sont soupçonnés le Qatar et le Maroc pour lisser leur image au sein du Parlement en matière de respect des droits humains. Doha et Rabat nient toute corruption. Le Parlement a assuré là aussi coopérer à l'enquête.