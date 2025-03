L'Ocean Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 25 personnes dimanche au large de la Libye, dont trois femmes et sept mineurs, a annoncé l'ONG basée à Marseille (sud de la France).

SOS Méditerranée, l'ONG qui affrète le navire-ambulance Ocean Viking, a secouru plus de 39'000 personnes en Méditerranée depuis 2016. (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Les personnes rescapées», dont cinq mineurs non accompagnés, trois femmes et deux enfants de moins de quatre ans, «se rétablissent actuellement, prises en charge par les équipes de l'IFRC (Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) et de SOS Méditerranée à bord», précise le communiqué de l'ONG.

L'embarcation en détresse a été repérée grâce à une alerte émise par Alarm Phone, un numéro utilisé par les migrants rencontrant des difficultés lors de leur traversée de la Méditerranée.

«Les autorités italiennes ont désigné Marina di Carrara (au nord de Pise, NDLR) comme port sûr, à 1222 km de là. Cette décision prive la Méditerranée centrale d'une capacité de sauvetage vitale, là où elle est le plus nécessaire», poursuit SOS Méditerranée.

Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 247 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe ont disparu ou sont décédées en mer Méditerranée depuis le début de l'année.

En 2024, elles étaient 2360, dont l'immense majorité en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus mortelles au monde.