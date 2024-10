Un réseau soudanais de secouristes bénévoles a annoncé dimanche que 23 personnes avaient été tuées la veille dans une attaque aérienne menée par l'armée sur un marché de Khartoum situé à proximité de l'un des principaux camps des Forces de soutien rapide (FSR).

Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre les FSR dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays (archives). KEYSTONE

ATS

«Vingt-trois personnes ont été confirmées mortes et plus de 40 autres blessées» et transférées à l'hôpital, après des «frappes aériennes militaires samedi après-midi sur le marché principal» dans le sud de Khartoum, a déclaré le réseau de «Cellules d'intervention d'urgence», dans un message sur Facebook.

Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre les FSR dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays.

Depuis vendredi, les affrontements se sont intensifiés à Khartoum où les avions de l'armée ont bombardé le centre et le sud de la ville, dont la majeure partie est contrôlée par les FSR.

L'armée a avancé vers Omdourman, ville adjacente à Khartoum, où des affrontements ont eu lieu samedi, selon des témoins.

Les belligérants ont été accusés de crimes de guerre pour avoir visé délibérément des civils et bloqué l'aide humanitaire dans ce conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes, selon l'ONU.

Un «cauchemar»

La veille, Médecins sans frontières a mis en garde contre l'insécurité alimentaire au Soudan, appelant les deux parties à permettre l'accès humanitaire, affirmant que la situation sur place était un «cauchemar».

Depuis le début de la guerre qui menace de famine plusieurs régions dans le pays, les volontaires des «Cellules d'intervention d'urgence», gèrent des cuisines communautaires, distribuent des colis alimentaires, organisent des évacuations et fournissent une assistance médicale.

ATS