Au moins 45 civils ont été tués au Soudan lors d'une attaque des paramilitaires contre la ville d'Al-Malha, au Nord-Darfour, selon un premier bilan communiqué samedi par des militants pro-démocratie.

Une coalition de groupes armés connue sous le nom de Forces conjointes, combattant aux côtés de l'armée, a repoussé les attaques des FSR (image prétexte, archives). sda

Le Comité local de résistance, un groupe pro-démocratie qui documente et organise l'entraide entre habitants, a fourni une «liste préliminaire des victimes du massacre d'Al-Malha», attribué aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), dont 15 personnes restent non identifiées.

Les FSR, en guerre contre l'armée depuis avril 2023, ont affirmé jeudi avoir pris cette ville située au pied d'une région montagneuse, à 200 kilomètres d'El-Facher, capitale du Darfour-Nord. Dans un communiqué, elles ont indiqué avoir «encerclé l'ennemi (...) laissant plus de 380 morts».

La vaste région du Darfour (ouest) est presque entièrement sous le contrôle des FSR, qui n'ont cependant pas réussi à s'emparer d'El-Facher et ont subi un revers vendredi lorsque l'armée a repris le palais présidentiel à Khartoum, la capitale.

Une coalition de groupes armés connue sous le nom de Forces conjointes, combattant aux côtés de l'armée, a repoussé les attaques des FSR et coupé des voies d'approvisionnement essentielles aux paramilitaires, en provenance du Tchad et de la Libye.

Opérations croisées

Al-Malha est l'une des villes les plus septentrionales du vaste désert entre le Soudan et la Libye, où les Forces conjointes et les FSR mènent depuis des mois des opérations croisées.

Selon des sources locales, c'est également un point clé d'une route désertique reliant le Nord-Darfour à l'Etat du Nord, contrôlé par l'armée.

Après les succès de l'armée dans le centre du Soudan, les analystes estiment que les FSR sont désormais déterminées à consolider leur emprise sur le Darfour.

La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. Elle a plongé cinq régions du pays dans la famine, dont trois camps de déplacés près d'El-Facher.

Dans les camps de Zamzam et Abou Shouk, qui abritent environ un million de déplacés, des observateurs locaux ont rapporté des files d'attente de plusieurs jours pour l'eau potable en raison du siège imposé par les FSR.