Au moins 14 personnes ont été tuées mardi soir lors d'une attaque liée à un vol de bétail au Soudan du Sud, a annoncé mercredi une responsable locale à l'AFP. Les affrontements pour du cheptel sont souvent meurtriers dans ce pays pauvre et instable.

Les rixes meurtrières pour l'accès aux ressources en eau et en pâturages ou les vols de bétail sont fréquents au Soudan du Sud. AFP

Keystone-SDA ATS

Six enfants, une adolescente et une femme figurent parmi les victimes, a déclaré à l'AFP Nyakenya Johannes Keah, la ministre de l'information de l'État d'Unité (nord), où les faits se sont produits.

Les rixes meurtrières pour l'accès aux ressources en eau et en pâturages ou les vols de bétail sont fréquents au Soudan du Sud, pays d'Afrique de l'Est soumis à des phénomènes météorologiques extrêmes, sécheresses ou inondations.

Environ 200 têtes de bétail ont été dérobées dans le comté de Rubkona lors de cette attaque perpétrée par «de jeunes criminels armés originaires» de la région voisine Ruweng, a observé Mme Keah, pour qui le bilan pourrait s'alourdir. Interrogé par l'AFP, le responsable de l'information de Ruweng, Salva Nyok, a rejeté une «fausse accusation».

Intensification des violences

Une source sécuritaire a pour sa part fait état à l'AFP d'au moins 16 morts dans l'attaque commise d'après elle par un groupe armé dinka contre un camp d'éleveurs nuer, deux ethnies s'étant combattues à maintes reprises depuis que le Soudan du Sud est devenu indépendant du Soudan en 2011. Au moins 169 personnes avaient été tuées par des attaquants armés en mars dans le Ruweng.

Les violences se sont intensifiées depuis décembre dans plusieurs régions du Soudan du Sud, où les forces gouvernementales, fidèles au président sud-soudanais Salva Kiir, et des milices d'opposition loyales à son rival de longue date Riek Machar, s'y opposent militairement après qu'un accord de partage de pouvoir a volé en éclats il y a plus d'un an.

Dimension ethnique

Le dimension ethnique – les dinka soutenant M. Kiir, les nuer M. Machar – est souvent présente dans ces combats. Riek Machar est placé depuis plus d'un an en résidence surveillée et inculpé de «crimes contre l'humanité».

Un rapport de sécurité interne publié mercredi et consulté par l'AFP alerte sur la mobilisation de jeunes hommes pour des vols de bétail dans l'État de Jonglei, théâtre des affrontements les plus violents entre les forces gouvernementales et l'opposition ces derniers temps.

Ce rapport avertit du risque que ces violences s'étendent au-delà des conflits liés au bétail et impliquent des acteurs politiques et communautaires plus larges.