  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

200 animaux dérobés Soudan du Sud : au moins 14 morts lors d'un vol de bétail

ATS

3.6.2026 - 16:15

Au moins 14 personnes ont été tuées mardi soir lors d'une attaque liée à un vol de bétail au Soudan du Sud, a annoncé mercredi une responsable locale à l'AFP. Les affrontements pour du cheptel sont souvent meurtriers dans ce pays pauvre et instable.

Les rixes meurtrières pour l'accès aux ressources en eau et en pâturages ou les vols de bétail sont fréquents au Soudan du Sud.
Les rixes meurtrières pour l'accès aux ressources en eau et en pâturages ou les vols de bétail sont fréquents au Soudan du Sud.
AFP

Keystone-SDA

03.06.2026, 16:15

Six enfants, une adolescente et une femme figurent parmi les victimes, a déclaré à l'AFP Nyakenya Johannes Keah, la ministre de l'information de l'État d'Unité (nord), où les faits se sont produits.

Les rixes meurtrières pour l'accès aux ressources en eau et en pâturages ou les vols de bétail sont fréquents au Soudan du Sud, pays d'Afrique de l'Est soumis à des phénomènes météorologiques extrêmes, sécheresses ou inondations.

Environ 200 têtes de bétail ont été dérobées dans le comté de Rubkona lors de cette attaque perpétrée par «de jeunes criminels armés originaires» de la région voisine Ruweng, a observé Mme Keah, pour qui le bilan pourrait s'alourdir. Interrogé par l'AFP, le responsable de l'information de Ruweng, Salva Nyok, a rejeté une «fausse accusation».

Intensification des violences

Une source sécuritaire a pour sa part fait état à l'AFP d'au moins 16 morts dans l'attaque commise d'après elle par un groupe armé dinka contre un camp d'éleveurs nuer, deux ethnies s'étant combattues à maintes reprises depuis que le Soudan du Sud est devenu indépendant du Soudan en 2011. Au moins 169 personnes avaient été tuées par des attaquants armés en mars dans le Ruweng.

Les violences se sont intensifiées depuis décembre dans plusieurs régions du Soudan du Sud, où les forces gouvernementales, fidèles au président sud-soudanais Salva Kiir, et des milices d'opposition loyales à son rival de longue date Riek Machar, s'y opposent militairement après qu'un accord de partage de pouvoir a volé en éclats il y a plus d'un an.

Dimension ethnique

Le dimension ethnique – les dinka soutenant M. Kiir, les nuer M. Machar – est souvent présente dans ces combats. Riek Machar est placé depuis plus d'un an en résidence surveillée et inculpé de «crimes contre l'humanité».

Un rapport de sécurité interne publié mercredi et consulté par l'AFP alerte sur la mobilisation de jeunes hommes pour des vols de bétail dans l'État de Jonglei, théâtre des affrontements les plus violents entre les forces gouvernementales et l'opposition ces derniers temps.

Ce rapport avertit du risque que ces violences s'étendent au-delà des conflits liés au bétail et impliquent des acteurs politiques et communautaires plus larges.

Les plus lus

Anthony et Alain-Fabien condamnés à des amendes avec sursis
Avec «son» Mondial 2026, Gianni Infantino va-t-il tout perdre ?
La Confédération rejette les accusations formulées par Washington
«Tu serais en prison sans moi» : Trump aurait recadré violemment Netanyahu sur le Liban
Bouclier fiscal mal appliqué : 202 millions perdus, selon l'Etat
Encore un séisme à Paris : Aryna Sabalenka éliminée en quarts !