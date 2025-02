L'armée soudanaise a affirmé samedi avoir arraché un secteur clé de la capitale à ses adversaires des Forces de soutien rapide (FSR). Le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, a ensuite annoncé la formation prochaine d'un gouvernement de transition.

L'armée et les unités alliées ont «achevé vendredi le nettoyage» de Kafouri et d'autres zones de Sharq El Ni. (Archives) sda

Keystone-SDA, cc ATS

Le quartier de Kafouri, situé à Khartoum-Nord (Bahri), était sous le contrôle des FSR depuis le début du conflit en avril 2023. Cette guerre, qui oppose ces deux forces rivales, a fait des dizaines de milliers de victimes, déraciné 12 millions de personnes et plongé le pays dans une crise humanitaire majeure.

L'armée et les unités alliées ont «achevé vendredi le nettoyage» de Kafouri et d'autres zones de Sharq El Nil, à 15 km à l'est, des «restes des milices terroristes Daglo», a affirmé son porte-parole, Nabil Abdullah, en référence au chef des FSR, Mohamed Hamdane Daglo.

Ce quartier, l'un des plus riches de Khartoum, était un bastion des FSR, et abritait la résidence d'Abdel Rahim Daglo, frère et adjoint du chef des paramilitaires.

Cette prise rapproche l'armée de la reprise totale de Bahri, où vivent près d'un million d'habitants et qui constitue une pièce essentielle pour le contrôle de la capitale soudanaise.

Gouvernement de transition

Sur la défensive au début de la guerre, le général Burhane ne cesse de gagner du terrain. Samedi, il a annoncé la formation prochaine d'un gouvernement de transition, composé d'"experts» et dont la tâche principale sera d'aider à «compléter les tâches militaires restantes (...) et à nettoyer tout le Soudan» des paramilitaires.

Il a assuré que ce gouvernement jetterait les bases d'une transition politique plus large, en vue d'élections, et a annoncé la rédaction d'un document constitutionnel et la nomination d'un Premier ministre. Il a promis que l'armée «n'interférera pas dans ses tâches ou responsabilités».

Le Soudan dispose actuellement d'un gouvernement désigné par l'armée.

Peur des représailles

Amnesty International a exprimé vendredi ses inquiétudes quant à d'éventuelles représailles dans les zones récemment reprises par les troupes régulières. Soulignant qu'elle s'efforçait de vérifier leur authenticité, l'ONG a cité des informations faisant état «de listes d'hommes politiques, magistrats, défenseurs des droits humains, travailleurs médicaux et humanitaires, accusés d'être des partenaires des FSR».

Dans le quartier de South Belt à Khartoum, les FSR ont arrêté samedi deux membres d'un réseau soudanais de secouristes bénévoles à l'hôpital Bashair, le dernier établissement partiellement en fonction de la région, a indiqué ce réseau dans un communiqué. Jeudi, des secouristes locaux ont aussi affirmé que les FSR avaient arrêté le directeur de l'hôpital, le responsable d'une soupe populaire et un bénévole.

La semaine dernière, l'agence de l'ONU des droits de l'homme a recensé au moins 18 morts civils à Bahri depuis l'avancée de l'armée fin janvier. Des exécutions massives de civils ont aussi été signalées après la prise de contrôle par l'armée de Wad Madani, capitale de l'Etat d'Al-Jazira (centre), le mois dernier.

Les groupes de défense des droits humains accusent l'armée et les milices alliées d'exécutions extrajudiciaires, d'enlèvements et de tortures physiques et psychologiques, ciblant en particulier les communautés soupçonnées d'avoir des liens avec les paramilitaires.

Les FSR sont elles devenues tristement célèbres pour leurs violences ethniques, ce qui a conduit les Etats-Unis à les accuser formellement le 7 janvier de «génocide».

Bombardements aériens au Darfour

Ailleurs, l'armée a intensifié ses opérations contre les paramilitaires dans la vaste région occidentale du Darfour.

A Zalingei, capitale du Darfour central sous contrôle des FSR, à 1400 km de Khartoum, une frappe aérienne sur un quartier résidentiel a tué trois frères et soeurs, selon un groupe local représentant les déplacés et réfugiés.

A Nyala, capitale du Darfour méridional, des frappes aériennes de l'armée ont tué 57 personnes en deux jours la semaine dernière, a indiqué à l'AFP une source médicale. Contrôlée également par les FSR depuis fin 2023, cette ville stratégique est dotée d'un aéroport par où transitent ravitaillement et armes, selon des images de l'Humanitarian Research Lab de l'université de Yale.

Alors que les paramilitaires contrôlent une grande partie du Darfour, l'armée a consolidé son emprise sur le nord et l'est du pays, et certains secteurs du centre.