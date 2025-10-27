  1. Clients Privés
Soudan L'ONU s'alarme contre des «atrocités» à motivation ethnique

ATS

27.10.2025 - 17:04

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a averti lundi que la ville d'El-Facher en guerre, était dans une «situation extrêmement précaire», avec un risque croissant de «violations et d'atrocités motivées par des raisons ethniques».

Le Haut-Commissaire des Nation unies aux droits de l'homme, Volker Türk s'inquiète d'un risque croissant de "violations et d'atrocités motivées par des raisons ethniques" au Soudan (archives).
Le Haut-Commissaire des Nation unies aux droits de l'homme, Volker Türk s'inquiète d'un risque croissant de "violations et d'atrocités motivées par des raisons ethniques" au Soudan (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 17:04

27.10.2025, 17:31

«Le risque de violations et d'atrocités à grande échelle motivées par des raisons ethniques à El-Facher augmente chaque jour», a déclaré M. Türk dans un communiqué, appelant à «une action urgente et concrète (...) pour garantir la protection des civils à El-Facher, situé à l'ouest du Soudan, et un passage sûr pour ceux qui tentent de rejoindre un lieu relativement sûr».

