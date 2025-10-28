L'Union africaine (UA) a dénoncé mardi des «atrocités» et des «crimes de guerre présumés» dans la ville soudanaise d'El-Facher, deux jours après l'annonce de la prise de la ville par les paramilitaires, désormais maîtres de l'ensemble du Darfour.

Des habitants du Soudan se rassemblent pour recevoir des repas gratuits à Al Fasher, ville assiégée depuis plus d’un an par les Forces de soutien rapide (RSF) dans la région du Darfour, le 11 août 2025. Le 27 octobre 2025, le gouverneur du Darfour, allié à l’armée soudanaise, a appelé à la « protection des civils » après que les RSF ont affirmé avoir pris le contrôle de la ville frappée par la famine. AFP

Keystone-SDA ATS

Après 18 mois de siège, El-Facher, à l'ouest du Soudan, était la dernière ville de la vaste région du Darfour encore hors du contrôle des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre depuis avril 2023 contre l'armée.

Le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, a «condamné avec la plus grande fermeté les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, y compris les crimes de guerre présumés et les meurtres de civils ciblés en raison de leur appartenance ethnique».

«Les auteurs de ces actes odieux devront rendre des comptes», a-t-il poursuivi, dénonçant une «escalade de la violence» et des «atrocités».

Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Volker Türk, a de son côté fait part lundi de sa préoccupation face à un «un risque croissant d'atrocités motivées par des considérations ethniques», son bureau ayant reçu des rapports faisant état «d'exactions, notamment des exécutions sommaires» commis par les FSR.

Retraite reconnue

El-Facher, front le plus disputé du conflit, était la dernière ville de la vaste région du Darfour encore tenue par l'armée avant sa retraite, laissant le contrôle aux paramilitaires engagés depuis avril 2023 dans une guerre meurtrière pour le pouvoir.

Depuis mai 2024, la ville est assiégée par les paramilitaires qui tentaient de s'en emparer, laissant des centaines de milliers de civils exposés à la faim, au manque de soins et à l'insécurité.

Le chef de l'armée, le général al-Burhane a reconnu lundi soir «le retrait de l'armée d'El-Facher vers un lieu plus sûr» en affirmant que son camp «se vengera» et se battra «jusqu'à purifier cette terre», dans un discours télévisé.

Selon l'ONU, plus d'un million de personnes ont fui la ville depuis le début de la guerre et les quelque 260'000 habitants d'El-Facher, dont la moitié sont des enfants, manquent de tout.

Depuis le début du conflit, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été tuées, et près de 12 millions de personnes ont été déplacées, parfois même plusieurs fois. Cette guerre est qualifiée par l'ONU de «pire crise humanitaire au monde».