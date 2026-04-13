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Soudan Plaidoyer de l'ONU après trois ans d'une crise «abandonnée»

ATS

13.4.2026 - 20:47

La responsable de l'ONU au Soudan a exprimé sa colère lundi à quelques jours du troisième anniversaire de la «crise abandonnée» du Soudan. Le pays subit une «boucle» d'atrocités en raison d'une guerre entre généraux rivaux.

La responsable de l'ONU au Soudan, Denise Brown, estime que la guerre qui s'y déroule est une «crise abandonnée» (archives).
La responsable de l'ONU au Soudan, Denise Brown, estime que la guerre qui s'y déroule est une «crise abandonnée» (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.04.2026, 20:47

13.04.2026, 21:10

«On est vraiment en boucle au Soudan. Répétition des violences sexuelles, répétition des déplacements, répétition des morts. On a l'impression d'être coincé dans une boucle, tout se répète», a dénoncé Denise Brown lors d'un point presse par vidéo.

«Alors que l'ONU parle ouvertement de ces atrocités, de leur répétition, la question est: pourquoi le monde n'est pas assez révolté pour faire quelque chose? Que doit-il se passer de plus pour que tout le monde se réveille et y prête attention?», a-t-elle lancé.

Les massacres d'El-Facher

A titre d'exemple, elle a rappelé le sort des habitants d'El-Facher, grande ville du Darfour prise par les paramilitaires des Forces de soutien rapides (FSR) fin octobre. L'ONU a estimé à au moins 6000 le nombre de morts dans les trois premiers jours de cet assaut.

Mais «nous ne savons toujours pas combien il y a eu de morts, de disparus, de personnes arrêtées», a noté la responsable onusienne, alertant maintenant sur la situation de la ville de Dilling, dans le Kordofan-Sud, soumise à des «attaques quotidiennes» et où les convois de l'ONU ne peuvent plus entrer.

Le Soudan est en proie depuis le 15 avril 2023 à une guerre sanglante entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays depuis le coup d'Etat de 2021, et les paramilitaires des FSR, du général Mohamed Hamdane Daglo, son ancien adjoint.

«Crise abandonnée»

«Il s'agit de l'urgence la plus grande et la plus complexe. Il faut se concentrer sur les moyens de trouver une solution», et en attendant, «financer le minimum vital» dont la population a besoin, a plaidé Denise Brown.

Mais l'appel humanitaire de 2,9 milliards de dollars lancé par l'ONU pour le Soudan pour 2026, déjà largement resserré dans un contexte de réduction générale de l'aide internationale, n'est pour l'instant financé qu'à 16%, a-t-elle déploré, appelant à ne pas appeler cette guerre une «crise oubliée», mais une «crise abandonnée».

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