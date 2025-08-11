  1. Clients Privés
FR

Soudan Plus de 40 personnes tuées par les paramilitaires

ATS

11.8.2025 - 19:30

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée soudanaise, ont attaqué lundi un camp de déplacés du Darfour-Nord touché par la famine, tuant plus de 40 civils et en blessant au moins 19, ont annoncé des secouristes locaux.

Ces derniers mois, El-Facher et les camps de déplacés voisins ont de nouveau été pris pour cible par les FSR (image d'illustration, archives).
Ces derniers mois, El-Facher et les camps de déplacés voisins ont de nouveau été pris pour cible par les FSR (image d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

11.08.2025, 19:30

Les FSR ont pris d'assaut le camp d'Abou Chouk, ouvrant le feu sur des civils à l'intérieur de leurs maisons et dans les rues, a rapporté la cellule d'urgence du camp, alors que les combattants progressaient vers El-Facher, dernière ville de la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, encore tenue par l'armée.

Ces derniers mois, El-Facher et les camps de déplacés voisins ont de nouveau été pris pour cible par les FSR, après le retrait des paramilitaires de la capitale Khartoum en mars.

En avril, une offensive majeure des FSR contre le camp de déplacés voisin de Zamzam avait contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir une nouvelle fois. Beaucoup ont trouvé refuge à l'intérieur même d'El-Facher.

Les paramilitaires contrôlent à présent la quasi-totalité du Darfour et, avec leurs alliés, certaines zones du sud du Soudan, tandis que l'armée tient le nord, l'est et le centre du pays.

Le conflit qui a éclaté en avril 2023 a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué le déplacement ou la fuite à l'étranger de millions d'habitants et provoqué ce que l'ONU qualifie de «pire crise humanitaire au monde».

L'an dernier, la famine a été déclarée dans trois camps autour d'El-Facher, dont celui d'Abou Chouk.

