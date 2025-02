Une dizaine de références de fromages au lait cru - tomme, raclette et Morbier - ont fait l'objet d'un rappel volontaire à la suite de suspicions de présence de la bactérie E. coli (image symbolique). ATS

Des lots de fromages au lait cru ont fait l'objet d'un rappel jeudi et vendredi à la demande du fabricant, la société Perrin-Vermot, en raison d'une possible contamination par la bactérie Escherichia coli (E. coli), selon le site gouvernemental Rappel Conso.

Keystone-SDA ATS

Une dizaine de références de fromages au lait cru – tomme, raclette et Morbier – ont fait l'objet d'un rappel volontaire à la suite de suspicions de présence de la bactérie: outre la marque du fabricant Jean-Perrin, sont concernés des fromages de marque Saveurs de nos régions (Lidl), Franprix, Monoprix ou Auchan.

Les produits ont été mis sur le marché entre le 12 novembre 2024 et le 18 février 2025, par la fromagerie Perrin-Vermot, installée à Cléron, dans le Doubs. Des produits de la marque avaient déjà dû être rappelés en janvier 2025 pour les mêmes raisons.

Les fromages ont été commercialisés sur l'ensemble du territoire, en direct, en grande surface ou via des intermédiaires, et peuvent se présenter sous forme de meule, sous vide ou en tranches. Dans certains cas, les fromages des gammes bio et grand affinage peuvent ne pas être concernées.

Rappel en janvier

Les autorités sanitaires demandent aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer. Les personnes qui dans les 3-4 jours après la consommation de ces produits (15 jours maximum) présenteraient une diarrhée, des douleurs abdominales ou des vomissements sont invitées à consulter rapidement leur médecin traitant en lui signalant cette consommation et le rappel des produits par l'entreprise, soulignent les autorités sanitaires.

En janvier 2025, les autorités sanitaires avaient également dû procéder au rappel de fromages au lait cru commercialisés par la société Perrin-Vermot. Une dizaine de cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) dus à cette bactérie avaient pu être liées par l'agence Santé publique France à la consommation de ces produits.

La liste des fromages concernés est consultable sur le site Rappel Conso.