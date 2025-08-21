  1. Clients Privés
Diluer le vote démocrate Sous la pression de Trump, le Texas change sa carte électorale

ATS

21.8.2025 - 02:34

La chambre des représentants du Texas a approuvé mercredi un redécoupage de ses circonscriptions électorales voulu par le président américain Donald Trump. La loi permet aux républicains d'engranger jusqu'à cinq sièges supplémentaires au congrès à Washington.

La loi validée par la chambre des représentants du Texas permet de modifier la carte électorale, en diluant le vote démocrate.
La loi validée par la chambre des représentants du Texas permet de modifier la carte électorale, en diluant le vote démocrate.
ATS

Keystone-SDA

21.08.2025, 02:34

21.08.2025, 06:34

Poussés par le milliardaire républicain, les responsables républicains du Texas ont décidé de modifier la carte électorale de manière à ce que le vote démocrate soit dilué, une technique nommée «gerrymandering». Sur les 38 députés du Texas au congrès à Washington, 25 sont actuellement républicains. L'ambition pour la Maison-Blanche est de faire passer ce nombre à 30 l'an prochain.

La proposition de redécoupage a été adoptée avec 88 voix pour et 52 voix contre. Elle doit désormais être approuvée par le Sénat local, à majorité républicaine, avant d'être promulguée par le gouverneur républicain Greg Abbott.

Les démocrates, en minorité au parlement texan, ont tenté tant bien que mal de s'y opposer. Au début août, ils avaient fui l'Etat, se réfugiant à Chicago ou New York, afin qu'un quorum ne soit pas atteint. Leur départ avait empêché les républicains d'organiser un vote sur le texte pendant plus de deux semaines.

Référendum en Californie

Ils dénoncent notamment la volonté des républicains de «réduire au silence les électeurs des minorités par un 'gerrymandering' raciste», estimant que la nouvelle carte électorale dilue les voix des électorats afro-américain et hispanique qui, en majorité, votent traditionnellement pour les démocrates.

Mais leur retour au Texas, annoncé lundi, a signifié que la voie était ouverte à l'adoption de la nouvelle carte électorale.

Pour répondre à l'initiative des républicains texans, la Californie, gouvernée par le démocrate Gavin Newsom, a annoncé son intention de redessiner à son tour la carte électorale de l'Etat le plus peuplé du pays. Le gouverneur et des parlementaires californiens ont ainsi présenté lundi un projet de loi pour organiser un référendum en ce sens.

Si les électeurs californiens l'approuvent le 4 novembre prochain, le Parlement local, où les démocrates sont majoritaires, pourra mettre en place une nouvelle carte qui devrait leur assurer cinq sièges supplémentaires au congrès des Etats-Unis, comme au Texas.

Au-delà du Texas, Donald Trump souhaiterait également redessiner en sa faveur les cartes de l'Ohio, du Missouri ou encore de l'Indiana.

