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Il voulait accélérer les procédures Sous pression, Darmanin renonce au «plaider-coupable» criminel

ATS

10.6.2026 - 20:50

Le ministre français de la justice Gérald Darmanin a renoncé mercredi à la mesure-phare de son projet de loi sur la justice criminelle, le «plaider-coupable» pour les infractions les plus graves. Le texte avait été rejeté un peu plus tôt par une commission parlementaire.

La reculade illustre la mauvaise passe dans laquelle s'enfonce celui qui était jusqu'alors le ministre le plus populaire du gouvernement, mais qui doit désormais affronter les appels à la démission de LFI et un monde judiciaire chauffé à blanc.
La reculade illustre la mauvaise passe dans laquelle s'enfonce celui qui était jusqu'alors le ministre le plus populaire du gouvernement, mais qui doit désormais affronter les appels à la démission de LFI et un monde judiciaire chauffé à blanc.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.06.2026, 20:50

«Ce n'est pas le moment (de faire cette réforme) dans le contexte politique», a indiqué à l'AFP l'entourage du garde des Sceaux, dans la tourmente depuis l'affaire Lyhanna, lors de laquelle il s'est mis à dos nombre de magistrats.

«Dans un esprit de responsabilité et afin de répondre à l'urgence d'amélioration de notre justice criminelle, il me parait nécessaire de proposer à la représentation nationale le retrait de cette disposition, faute de consensus», a expliqué le Garde des Sceaux sur X.

Accord de toutes les parties

Le «plaider-coupable» criminel consistait notamment, au terme d'une instruction classique, à proposer à toutes les parties – y compris la victime – de recourir à cette procédure simplifiée, avec une peine négociée acceptée par tous. La peine devait être homologuée par un juge lors d'une audience publique sans témoins, ni experts, d'environ une demi-journée, contre au moins le quadruple pour un procès d'assises.

Objectif: accélérer le traitement des dossiers et lutter contre l'engorgement des tribunaux. Si elle comptait des défenseurs parmi les juges, cette procédure était en revanche fustigée par une large partie des avocats.

Prélude à cet enterrement symbolique, l'ensemble du texte de loi avait été rejeté mercredi matin par 18 voix contre 16 en commission des Lois à l'Assemblée. L'ensemble de la gauche avait voté contre et le RN s'était abstenu, selon des sources parlementaires.

Le projet de loi devait être débattu dans l'hémicycle à la fin du mois dans sa version telle qu'adoptée par le Sénat il y a deux mois. Elle sera finalement expurgée du «plaider-coupable» criminel. Le RN, qui était opposé à cette mesure, pourrait dès lors voter pour le projet, manière de sécuriser le scrutin.

Mauvaise passe

La reculade illustre malgré tout la mauvaise passe dans laquelle s'enfonce celui qui était jusqu'alors le ministre le plus populaire du gouvernement, mais qui doit désormais affronter les appels à la démission de LFI et un monde judiciaire chauffé à blanc.

L'affaire Lyhanna l'a mis en première ligne, responsable pour les uns d'un dysfonctionnement systémique de la justice, coupable pour les autres d'avoir livré à la vindicte médiatique et populaire des magistrats qui auraient fauté pour ne pas avoir appliqué ses instructions, sans attendre les conclusions des enquêtes administratives.

Gérald Darmanin : «Il ne nous a pas manqué de moyens, ni de lois» dans l’affaire Lyhanna

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"Il ne nous a pas manqué ni de moyens, ni de lois. Il nous a manqué de prioriser les viols sur les mineurs, ce qui avait pourtant été dit et redit", déclare le ministre de la Justice Gérald Darmanin après l'affaire Lyhanna.

08.06.2026

Devant la bronca des avocats et de figures féministes, M. Darmanin avait déjà retiré les crimes sexuels de son champ d'application, restreignant cette nouvelle procédure à des cas marginaux, notamment les coups mortels. Cette précaution n'aura finalement pas suffi.

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