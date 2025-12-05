  1. Clients Privés
«Véritable ami» Sous pressions américaines, Modi et Poutine resserrent les rangs

ATS

5.12.2025 - 08:54

Le Premier ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine se sont retrouvés vendredi pour des entretiens visant à resserrer leurs liens face aux pressions américaines pour que l'Inde cesse ses achats de pétrole russe en pleine guerre en Ukraine.

Vladimir Poutine a été reçu par le premier ministre indien Narendra Modi et la présidente Droupadi Murmu.
Vladimir Poutine a été reçu par le premier ministre indien Narendra Modi et la présidente Droupadi Murmu.
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 08:54

05.12.2025, 08:56

Devant la presse, M. Modi a salué son invité comme un «véritable ami» et s'est montré optimiste sur une résolution pacifique du conflit russo-ukrainien. «Nous devons tous retrouver le chemin de la paix», a-t-il insisté.

«Merci pour vos efforts visant à trouver un règlement à cette situation», lui a répondu M. Poutine, louant par ailleurs les relations «profondes historiquement» et «de très grande confiance dans la coopération militaire et technique» entre l'Inde et la Russie. De nouveaux accords bilatéraux sont attendus après leur rencontre, notamment en matière d'armement.

Le chef du gouvernement indien a déroulé le tapis rouge pour son hôte, en l'accueillant lui-même jeudi soir à l'aéroport de New Delhi et en lui offrant un dîner privé.

La visite de M. Poutine intervient à l'heure où l'Inde entretient des relations difficiles avec les Etats-Unis, qui lui reprochent de financer l'effort de guerre russe en Ukraine en continuant à acheter à Moscou son pétrole brut à des prix particulièrement avantageux.

«Diversification»

«Cette visite relève de la politique de diversification de l'Inde en termes de stratégie et d'économie, spécialement au moment où elle est mise en difficulté par les droits de douane imposés par les Etats-Unis», a relevé pour l'AFP Ashok Malik, du centre de réflexion Asia Group.

Fin août, Donald Trump a tapé du poing sur la table en imposant une surtaxe de 50% aux exportations indiennes, en pleines discussions bilatérales sur la signature d'un traité de libre-échange commercial. Il a depuis répété avoir obtenu la promesse de M. Modi qu'il mettrait un terme à ses importations de brut russe, qui représentent 36% du volume de pétrole raffiné en Inde.

New Delhi ne l'a jamais confirmé, mais ses achats ont diminué, selon la plateforme d'informations commerciales Kpler, et plusieurs groupes indiens ont annoncé qu'ils renonçaient à se fournir auprès de Moscou.

