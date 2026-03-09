«Soutien indéfectible à Téhéran» - Vladimir Poutine persiste et signe !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre au Moyen-Orient «Soutien indéfectible à Téhéran» - Vladimir Poutine persiste et signe !

ATS

9.3.2026 - 13:22

Le président russe Vladimir Poutine, allié de Téhéran, a assuré lundi Mojtaba Khamenei de son «soutien indéfectible», après que celui-ci a été désigné nouveau Guide suprême iranien.

Vladimir Poutine, allié de Téhéran, a assuré lundi Mojtaba Khamenei de son «soutien indéfectible».
Vladimir Poutine, allié de Téhéran, a assuré lundi Mojtaba Khamenei de son «soutien indéfectible».
ats

Keystone-SDA

09.03.2026, 13:22

«Je tiens à réaffirmer notre soutien indéfectible à Téhéran et notre solidarité avec nos amis iraniens», a écrit Vladimir Poutine dans un message adressé à Mojtaba Khamenei, fils de l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre au Moyen-Orient, assurant que «la Russie a été et restera un partenaire fiable» de l'Iran.

Mojtaba Khamenei, 56 ans, considéré comme proche des conservateurs en raison notamment de ses liens avec les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, a été choisi par l'Assemblée des experts, collège de 88 membres appartenant au clergé chiite. L'annonce a été officialisée dimanche.

Fils d’Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique

Fils d’Ali KhameneiMojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique

Les plus lus

Imposition individuelle: maintenant chacun veut connaître sa facture
Ecole bombardée en Iran : ce que l’on sait
Deux stratèges ont sauvé la SRG SSR, sans mandat ni budget
La flambée des cours du pétrole provoque un choc sur les marchés
Marco Odermatt renversé ? Le point sur la lutte pour les globes
«Soutien indéfectible à Téhéran» - Vladimir Poutine persiste et signe !