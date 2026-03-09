«Soutien indéfectible à Téhéran» - Vladimir Poutine persiste et signe !

Le président russe Vladimir Poutine, allié de Téhéran, a assuré lundi Mojtaba Khamenei de son «soutien indéfectible», après que celui-ci a été désigné nouveau Guide suprême iranien.

«Je tiens à réaffirmer notre soutien indéfectible à Téhéran et notre solidarité avec nos amis iraniens», a écrit Vladimir Poutine dans un message adressé à Mojtaba Khamenei, fils de l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre au Moyen-Orient, assurant que «la Russie a été et restera un partenaire fiable» de l'Iran.

Mojtaba Khamenei, 56 ans, considéré comme proche des conservateurs en raison notamment de ses liens avec les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, a été choisi par l'Assemblée des experts, collège de 88 membres appartenant au clergé chiite. L'annonce a été officialisée dimanche.