Starmer affaibli à Downing Street, la bataille pour sa succession est ouverte

Une semaine après les résultats désastreux des élections locales britanniques, Keir Starmer est toujours à Downing Street mais son autorité est en lambeau et la guerre de succession, qui s'annonce longue, a commencé au Labour pour tenter de l'évincer.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer lors d'une déclaration au 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 30 avril 2026 (archives). AFP

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Agence France-Presse Alix Maillefer

Voici ce que l'on sait des prochaines étapes vers une sortie de crise à la tête du Royaume-Uni.

- Keir Starmer en sursis

Le chef du gouvernement travailliste a répété qu'il n'avait pas l'intention de démissionner.

Mais sa réponse à la défaite électorale - un discours lundi au cours duquel il a promis à ses détracteurs de leur prouver «qu'ils ont tort», puis le programme législatif présenté lors du discours du roi mercredi - n'a pas convaincu.

Près d'un quart des députés de sa majorité demandent son départ. Quatre secrétaires d'Etat ont démissionné, ainsi que le ministre de la Santé Wes Streeting jeudi, perçu comme l'un de ses principaux rivaux.

«Là où nous avons besoin de vision, il y a un vide», a-t-il cinglé dans sa lettre de démission.

Le Premier ministre «n'est là que parce que le parti n'arrive pas à se décider sur son successeur», souligne Steven Fielding, spécialiste du Parti travailliste à l'université de Nottingham. Mais «il n'a aucune autorité pour faire quoi que ce soit», ajoute-t-il à l'AFP.

Keir Starmer «est entièrement concentré sur l'action gouvernementale», a insisté vendredi son porte-parole à Downing Street, alors que la crise politique a fait tanguer la livre sterling jeudi.

Une réunion du G7 et un sommet Royaume-Uni/Union européenne l'attendent d'ici fin juillet, deux opportunités de redorer son image de Premier ministre.

- Les successeurs potentiels se préparent

Aucun n'a officiellement lancé la course en déposant les 81 soutiens de députés nécessaires, mais tous se préparent.

Un proche de Wes Streeting a assuré qu'il avait le nombre requis mais l'ex-ministre temporise, semblant vouloir laisser l'opportunité à un autre candidat potentiel, le maire de Manchester Andy Burnham, de se lancer dans la bataille.

Pour cela, ce tenant de l'aile gauche du parti doit revenir au Parlement. Jeudi soir, un député du Grand Manchester a annoncé renoncer à son siège, pour permettre ce retour.

Et vendredi, il a obtenu l'autorisation de se présenter à la législative partielle.

Plus tôt, Wes Streeting a affirmé sur X qu'Andy Burnham est «la meilleure chance de victoire» pour le Labour à cette législative partielle.

Autre figure de l'aile gauche et ex-numéro 2 du parti, Angela Rayner a annoncé jeudi avoir résolu ses problèmes d'impôts avec l'administration fiscale, ouvrant la voie à son retour sur le devant de la scène.

- Les prochaines étapes

Si la stratégie d'attendre le retour au Parlement d'Andy Burnham se confirme, la transition prendra du temps.

Selon les règles électorales en vigueur, la législative partielle n'aura pas lieu avant la mi-juin, au plus tôt.

Et surtout, sa victoire n'est pas du tout assurée, malgré sa popularité.

«C'est une région du pays où (le parti d'extrême droite) Reform UK a très bien réussi» au dernières élections locales, «donc c'est un gros risque pour Andy Burnham», et ce serait «très mauvais pour le Labour» s'il perdait, estime Steven Fielding.

Nigel Farage, leader de Reform, a déjà dit que son parti mettrait «absolument toutes ses forces» dans la bataille.

Ce scrutin renvoie de fait à l'été l'élection pour désigner un nouveau chef du Labour.

- Qui est le favori?

Andy Burnham, personnalité politique la plus populaire du pays tous partis confondus, apparaît favori.

Son positionnement plus à gauche que Keir Starmer séduit de nombreux élus travaillistes déçus de certains décisions jugées antisociales prises par le gouvernement depuis juillet 2024.

Selon un sondage Survation publié mardi, les militants mettent en tête celui que l'on surnomme «le roi du nord» pour succéder à Keir Starmer.

Pour Steven Fielding le Labour, qui a perdu beaucoup d'électeurs au profit des Verts très à gauche ou des centristes Libéraux-démocrates «doit pencher plus à gauche (...) et Andy Burnham est probablement le meilleur des candidats pour l'emmener dans cette direction».

Mais le Premier ministre n'a pas dit son dernier mot, prévient Patrick Diamond, ancien conseiller de Downing Street sous de précédents gouvernements travaillistes.

Son incarnation «d'une figure de continuité et de stabilité signifie que sa survie ne peut être écartée», juge-t-il auprès de l'AFP.