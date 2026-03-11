  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire Epstein Starmer avait été averti du «risque» lié à la nomination de Mandelson

Basile Mermoud

11.3.2026

Le Premier ministre britannique Keir Starmer avait été prévenu du «risque» posé par la nomination fin 2024 de Peter Mandelson comme ambassadeur aux Etats-Unis, en raison de ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, selon des documents publiés mercredi par le gouvernement.

Sous la pression des députés, le gouvernement s'est engagé en février à publier les documents relatifs à la nomination et à la révocation de M. Mandelson (archives).
Sous la pression des députés, le gouvernement s'est engagé en février à publier les documents relatifs à la nomination et à la révocation de M. Mandelson (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.03.2026, 16:25

11.03.2026, 16:30

Peter Mandelson, ex-ministre et figure du parti travailliste britannique, avait été rappelé de Washington par Keir Starmer en septembre 2025 à la suite de nouvelles informations le liant au financier américain Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019.

Cette affaire a fragilisé le chef du gouvernement britannique, qui a été questionné pendant des mois sur le processus qui l'a conduit à nommer cet ami de Jeffrey Epstein à l'un des postes les plus prestigieux de la diplomatie britannique.

Affaire Epstein. Des documents relancent des accusations contre Trump

Affaire EpsteinDes documents relancent des accusations contre Trump

Sous la pression des députés, le gouvernement s'est engagé en février à publier les documents relatifs à la nomination et à la révocation de M. Mandelson. Ces documents soulignent que Peter Mandelson était resté en contact avec Jeffrey Epstein après sa condamnation pour crimes sexuels en 2008. Il est écrit en gras: «A noter - Risque réputationnel».

Peter Mandelson, ex-commissaire européen, «aurait séjourné dans la maison d'Epstein alors qu'il était en prison en juin 2009», indiquent aussi ces documents. Ils mentionnent un rapport commandé en 2019 selon lequel Jeffrey Epstein aurait entretenu «des relations particulièrement étroites» avec Peter Mandelson.

Enquête en cours

Ces documents «ne révélaient pas la profondeur et l'étendue» des liens entre les deux hommes, a cependant affirmé mercredi devant les députés, le secrétaire d'Etat britannique aux relations intergouvernementales, Darren Jones.

Le gouvernement a annoncé dans la foulée de la publication des documents «un renforcement» du processus pour les nominations officielles. Keir Starmer avait auparavant affirmé que Peter Mandelson avait «menti de manière répétée» à Downing Street sur l'étendue de ses liens avec Jeffrey Epstein.

Début février, il a présenté ses excuses, notamment aux victimes de Jeffrey Epstein, et exprimé ses regrets d'avoir nommé Peter Mandelson. Son chef de cabinet comme son directeur de la communication ont démissionné.

«Je suis presque sûr...». Bill Clinton explique la photo du jacuzzi publiée dans les dossiers Epstein

«Je suis presque sûr...»Bill Clinton explique la photo du jacuzzi publiée dans les dossiers Epstein

Les documents publiés mercredi révèlent que le Trésor a accepté de verser 75.000 livres sterling (86.800 euros) à Peter Mandelson afin de mettre fin à son contrat d'ambassadeur aux États-Unis. Tout le dossier n'a pas été rendu public.

Une partie des documents, potentiellement sensibles pour la sécurité nationale, sont préalablement filtrés par une commission parlementaire, qui décide de les publier ou non. Le gouvernement a également convenu avec la police d'un cadre permettant la divulgation de documents sans nuire à l'enquête en cours sur Peter Mandelson.

La pression s'est accrue sur Keir Starmer en janvier quand le ministère américain de la Justice a publié de nouveaux documents tirés des dossiers Epstein. Ceux-ci suggèrent que Peter Mandelson aurait transmis au financier américain des informations susceptibles d'influer sur les marchés, notamment lorsqu'il était ministre dans le gouvernement travailliste de Gordon Brown, de 2008 à 2010.

La police a ouvert une enquête contre M. Mandelson et perquisitionné deux résidences de l'ex-ministre, l'une proche de Regent's Park, à Londres, et dans le Wiltshire (sud-ouest de l'Angleterre).

Il a été arrêté et interrogé par la police londonienne à propos de ces soupçons de partage d'informations sensibles avec Jeffrey Epstein. Il a été libéré sous caution. M. Mandelson n'a fait aucune déclaration publique depuis le début de l'enquête.

Les plus lus

Raphaël Bourquin: «Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»
Blessé et caché, le nouveau guide suprême iranien reste introuvable
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Voici où en sont les espoirs d’un retour de Lara Gut-Behrami
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant
Guy Parmelin : «Une fois encore, nous traversons des moments extrêmement tristes»