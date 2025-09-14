Keir Starmer a défendu dimanche la «diversité» de la société britannique, prévenant qu'aucune forme d'«intimidation» visant les minorités ethniques ne serait tolérée. Le Premier ministre britannique s'est exprimé au lendemain d'une manifestation massive d'extrême droite à Londres.

Keystone-SDA ATS

Présenté comme un rassemblement pour «la liberté d'expression», cet événement, porté par Tommy Robinson, a rassemblé jusqu'à 150'000 personnes selon la police, soit la manifestation d'extrême droite la plus importante organisée par l'intéressé.

Cet activiste de 42 ans, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, est le fondateur de l'ex-groupuscule English Defence League (Ligue de défense anglaise), issu de la mouvance hooligan. Connu pour ses positions anti-immigration et anti-islam, il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour troubles à l'ordre public. Il a aussi été emprisonné.

Voulue comme une démonstration de force de ses partisans, cette manifestation s'est déroulée après un été marqué par des mouvements anti-immigration devant des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile.

«La majorité silencieuse ne restera plus silencieuse», a lancé samedi à la foule Tommy Robinson, appelant à une «révolution culturelle».

Revendications hétéroclites

Sur place, les revendications de ses partisans étaient hétéroclites, mais portaient prioritairement sur l'immigration.

Entre les milliers de drapeaux britanniques et anglais qui ont inondé le centre de la capitale, des dizaines de pancartes réclamaient «la fin des small boats», ces embarcations de fortune sur lesquels les migrants traversent la Manche. La lutte contre l'immigration illégale est l'une des priorités du gouvernement britannique, qui ne cesse de s'enfoncer dans les sondages.

«Notre drapeau représente la diversité de notre pays et nous ne céderons jamais», a déclaré dimanche sur X le dirigeant travailliste dans sa première réaction publique.

Le droit de manifester pacifiquement est «un élément fondamental des valeurs de notre pays» mais «nous ne tolèrerons pas les agressions envers les policiers ni que des individus se sentent intimidés dans nos rues à cause de leurs origines ou de la couleur de leur peau», a-t-il encore dit.

Le Royaume-Uni est une nation qui s'est «construite sur la tolérance, la diversité et le respect», a-t-il rappelé.

Soutien de Musk et Zemmour

Outre Tommy Robinson, plusieurs personnalités de la droite et de l'extrême droite britanniques et étrangères ont pris la parole samedi. Parmi eux, le Français Eric Zemmour, président d'un parti d'extrême droite, et le milliardaire américain Elon Musk, présent par vidéo.

«Que vous choisissiez ou non la violence, la violence viendra à vous», a déclaré M. Musk. «Soit vous ripostez, soit vous mourrez». Des propos qui ont suscité de vives réactions chez les organisations anti-racistes.

«Pour quiconque s'inquiète de la montée de l'activisme d'extrême droite et de la normalisation de sentiments violemment anti-migrants et anti-musulmans, cela pourrait être le signe de temps sombres à venir», a déclaré dans un communiqué l'ONG «Hope not Hate».

Par ailleurs, la police a annoncé dimanche avoir révisé à la baisse son bilan des interpellations, le portant à 24. Elle a toutefois précisé poursuivre ses investigations afin de procéder à de nouvelles arrestations dans les «jours et semaines» à venir.

Les attaques contre les forces de l'ordre ont eu lieu après que certains participants ont tenté d'accéder à des «zones tampons» situées près des contre-manifestants de la marche Stand Up to Racism. La personne la plus âgée avait 58 ans et la plus jeune 19 ans. Les infractions pour lesquelles ces personnes ont été arrêtées incluaient notamment des agressions simples et des dégradations.