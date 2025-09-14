  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Nous ne céderons jamais» Starmer défend la «diversité» de la société britannique

ATS

14.9.2025 - 21:23

Keir Starmer a défendu dimanche la «diversité» de la société britannique, prévenant qu'aucune forme d'«intimidation» visant les minorités ethniques ne serait tolérée. Le Premier ministre britannique s'est exprimé au lendemain d'une manifestation massive d'extrême droite à Londres.

ONE EDITORIAL USE ONLY. NO SALES. NO ARCHIVING. NO ALTERING OR MANIPULATING. NO USE ON SOCIAL MEDIA UNLESS AGREED BY HOC PHOTOGRAPHY SERVICE. MANDATORY CREDIT: House of Commons House of Commons handout photo issued of Prime Minister Sir Keir Starmer in the House of Commons, London, during Prime Minister's Questions. Picture date: Wednesday September 10, 2025. (KEYSTONE/PRESS ASSOCIATION IMAGES/House of Commons)
ONE EDITORIAL USE ONLY. NO SALES. NO ARCHIVING. NO ALTERING OR MANIPULATING. NO USE ON SOCIAL MEDIA UNLESS AGREED BY HOC PHOTOGRAPHY SERVICE. MANDATORY CREDIT: House of Commons House of Commons handout photo issued of Prime Minister Sir Keir Starmer in the House of Commons, London, during Prime Minister's Questions. Picture date: Wednesday September 10, 2025. (KEYSTONE/PRESS ASSOCIATION IMAGES/House of Commons)
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.09.2025, 21:23

Présenté comme un rassemblement pour «la liberté d'expression», cet événement, porté par Tommy Robinson, a rassemblé jusqu'à 150'000 personnes selon la police, soit la manifestation d'extrême droite la plus importante organisée par l'intéressé.

Cet activiste de 42 ans, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, est le fondateur de l'ex-groupuscule English Defence League (Ligue de défense anglaise), issu de la mouvance hooligan. Connu pour ses positions anti-immigration et anti-islam, il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour troubles à l'ordre public. Il a aussi été emprisonné.

Voulue comme une démonstration de force de ses partisans, cette manifestation s'est déroulée après un été marqué par des mouvements anti-immigration devant des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile.

«La majorité silencieuse ne restera plus silencieuse», a lancé samedi à la foule Tommy Robinson, appelant à une «révolution culturelle».

Revendications hétéroclites

Sur place, les revendications de ses partisans étaient hétéroclites, mais portaient prioritairement sur l'immigration.

Entre les milliers de drapeaux britanniques et anglais qui ont inondé le centre de la capitale, des dizaines de pancartes réclamaient «la fin des small boats», ces embarcations de fortune sur lesquels les migrants traversent la Manche. La lutte contre l'immigration illégale est l'une des priorités du gouvernement britannique, qui ne cesse de s'enfoncer dans les sondages.

«Notre drapeau représente la diversité de notre pays et nous ne céderons jamais», a déclaré dimanche sur X le dirigeant travailliste dans sa première réaction publique.

Le droit de manifester pacifiquement est «un élément fondamental des valeurs de notre pays» mais «nous ne tolèrerons pas les agressions envers les policiers ni que des individus se sentent intimidés dans nos rues à cause de leurs origines ou de la couleur de leur peau», a-t-il encore dit.

Le Royaume-Uni est une nation qui s'est «construite sur la tolérance, la diversité et le respect», a-t-il rappelé.

Soutien de Musk et Zemmour

Outre Tommy Robinson, plusieurs personnalités de la droite et de l'extrême droite britanniques et étrangères ont pris la parole samedi. Parmi eux, le Français Eric Zemmour, président d'un parti d'extrême droite, et le milliardaire américain Elon Musk, présent par vidéo.

«Que vous choisissiez ou non la violence, la violence viendra à vous», a déclaré M. Musk. «Soit vous ripostez, soit vous mourrez». Des propos qui ont suscité de vives réactions chez les organisations anti-racistes.

«Pour quiconque s'inquiète de la montée de l'activisme d'extrême droite et de la normalisation de sentiments violemment anti-migrants et anti-musulmans, cela pourrait être le signe de temps sombres à venir», a déclaré dans un communiqué l'ONG «Hope not Hate».

Par ailleurs, la police a annoncé dimanche avoir révisé à la baisse son bilan des interpellations, le portant à 24. Elle a toutefois précisé poursuivre ses investigations afin de procéder à de nouvelles arrestations dans les «jours et semaines» à venir.

Les attaques contre les forces de l'ordre ont eu lieu après que certains participants ont tenté d'accéder à des «zones tampons» situées près des contre-manifestants de la marche Stand Up to Racism. La personne la plus âgée avait 58 ans et la plus jeune 19 ans. Les infractions pour lesquelles ces personnes ont été arrêtées incluaient notamment des agressions simples et des dégradations.

Les plus lus

Le «colocataire» transgenre du meurtrier de Kirk enflamme les débats
Un Anglais se lance dans un défi fou en Suisse pour son fils malade
Personne ne l'avait remarquée: le Palais fédéral corrige une faute de frappe
Voilà comment Migros contourne l'interdiction d'ouvrir le dimanche
Intrusion d'un drone: Bucarest convoque l'ambassadeur russe
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !