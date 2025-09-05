  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Royaume-Uni Starmer remanie son cabinet après la chute de sa vice-Première ministre

Basile Mermoud

5.9.2025

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, en difficulté dans les sondages, remanie vendredi en profondeur son gouvernement, après la démission de sa vice-Première ministre Angela Rayner emportée par une erreur fiscale, rapportent plusieurs médias dont la BBC.

Aux postes clés, l'actuel ministre des Affaires étrangères David Lammy est nommé vice-Premier ministre et ministre de la Justice (photo d’archive). 
Aux postes clés, l'actuel ministre des Affaires étrangères David Lammy est nommé vice-Premier ministre et ministre de la Justice (photo d’archive). 
KEYSTONE

Agence France-Presse

05.09.2025, 19:50

Le nouveau gouvernement de Keir Starmer consiste essentiellement en un jeu de chaises musicales entre les poids lourds de l'exécutif travailliste. Voici les principaux changements.

Affaires étrangères: Yvette Cooper

Nommée à la tête du Foreign Office, à 56 ans, cette représentante de la génération Blair élue en 1997, n'a qu'une faible expérience de la scène internationale, malgré plusieurs postes ministériels au début des années 2000.

L'attendent pourtant dans les prochaines semaines la probable reconnaissance par le Royaume-Uni d'un Etat de Palestine ou encore le possible retour des sanctions internationales contre l'Iran.

Polémique. La numéro deux du gouvernement britannique démissionne

PolémiqueLa numéro deux du gouvernement britannique démissionne

Farouche opposante au Brexit, elle s'était illustrée lors des négociations entre Bruxelles et le gouvernement de Theresa May par son acharnement au Parlement afin de retarder la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Nommée ministre de l'Intérieur en juillet 2024, elle s'est attelée au dossier sensible de l'immigration, longtemps considéré comme un point faible des travaillistes. En treize mois, elle a incarné la ligne ferme voulue par Keir Starmer, durcissant la législation pour lutter contre les arrivées irrégulières de migrants par la Manche, non sans quelques frictions avec ses homologues français successifs.

Vice-Premier ministre et ministre de la Justice: David Lammy

Cet avocat de 53 ans, descendant d'esclaves du Guyana, en Amérique du Sud, succède à la démissionnaire Angela Rayner comme vice-Premier ministre de Keir Starmer.

Il va hériter au ministère de la Justice du sujet épineux de la surpopulation carcérale. Cet ami de l'ancien président américain Barack Obama, quitte le Foreign Office, où il s'est trouvé en première ligne sur les dossiers du rapprochement avec l'Union européenne et du conflit au Proche-Orient.

Visite de Zelensky. Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche

Visite de ZelenskyLes dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche

Son militantisme pour dénoncer la situation à Gaza lui vaut le soutien d'une partie de l'aile gauche du Labour, critique par ailleurs sur la politique de Starmer. Evitant les faux pas, il a aussi oeuvré à entretenir la «relation spéciale» entre Londres et Washington après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, qu'il avait qualifié par le passé de «sociopathe aux sympathies néo-nazies».

Il s'est ainsi noué d'amitié avec le vice-président américain JD Vance, qu'il a accueilli cet été dans sa résidence officielle lors des vacances de ce dirigeant républicain au Royaume-Uni. Né à Londres de parents qui ont émigré au Royaume-Uni, David Lammy est député depuis 2000.

Intérieur: Shabana Mahmood

Née dans une famille originaire du Pakistan, cette avocate députée depuis 2010 passe de la Justice au Home Office, une promotion non sans embûche à un des postes les plus scrutés du gouvernement en raison du dossier sensible de l'immigration.

Plus tôt cette semaine, elle avait suggéré que le Royaume-Uni pouvait réformer la manière dont la loi britannique applique la Convention européenne sur les droits de l'homme, afin de durcir les conditions d'immigration dans le pays.

Internet et logiciels. Amazon investit massivement au Royaume-Uni

Internet et logicielsAmazon investit massivement au Royaume-Uni

Principale ministre de confession musulmane au Royaume-Uni, Shabana Mahmood est régulièrement décrite comme une étoile montante du parti travailliste. A la Justice, elle a subi les foudres de l'opposition et de nombreuses critiques dans les médias conservateurs pour avoir validé la libération anticipée de milliers de détenus, afin de désengorger les prisons.

Les plus lus

À Washington, le ministre américain du Commerce fustige la Suisse
Répit pour les Bains d’Ovronnaz : le tribunal de Martigny fait volte-face
Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump
«Il n'y a qu'une solution : que l'équipe Israel se retire»
Bientôt trillionnaire? Elon Musk pourrait pulvériser tous les records de richesse
Suivez le duel Suisse - Kosovo en direct