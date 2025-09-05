Le Premier ministre britannique Keir Starmer, en difficulté dans les sondages, remanie vendredi en profondeur son gouvernement, après la démission de sa vice-Première ministre Angela Rayner emportée par une erreur fiscale, rapportent plusieurs médias dont la BBC.

Aux postes clés, l'actuel ministre des Affaires étrangères David Lammy est nommé vice-Premier ministre et ministre de la Justice (photo d’archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le nouveau gouvernement de Keir Starmer consiste essentiellement en un jeu de chaises musicales entre les poids lourds de l'exécutif travailliste. Voici les principaux changements.

Affaires étrangères: Yvette Cooper

Nommée à la tête du Foreign Office, à 56 ans, cette représentante de la génération Blair élue en 1997, n'a qu'une faible expérience de la scène internationale, malgré plusieurs postes ministériels au début des années 2000.

L'attendent pourtant dans les prochaines semaines la probable reconnaissance par le Royaume-Uni d'un Etat de Palestine ou encore le possible retour des sanctions internationales contre l'Iran.

Farouche opposante au Brexit, elle s'était illustrée lors des négociations entre Bruxelles et le gouvernement de Theresa May par son acharnement au Parlement afin de retarder la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Nommée ministre de l'Intérieur en juillet 2024, elle s'est attelée au dossier sensible de l'immigration, longtemps considéré comme un point faible des travaillistes. En treize mois, elle a incarné la ligne ferme voulue par Keir Starmer, durcissant la législation pour lutter contre les arrivées irrégulières de migrants par la Manche, non sans quelques frictions avec ses homologues français successifs.

Vice-Premier ministre et ministre de la Justice: David Lammy

Cet avocat de 53 ans, descendant d'esclaves du Guyana, en Amérique du Sud, succède à la démissionnaire Angela Rayner comme vice-Premier ministre de Keir Starmer.

Il va hériter au ministère de la Justice du sujet épineux de la surpopulation carcérale. Cet ami de l'ancien président américain Barack Obama, quitte le Foreign Office, où il s'est trouvé en première ligne sur les dossiers du rapprochement avec l'Union européenne et du conflit au Proche-Orient.

Son militantisme pour dénoncer la situation à Gaza lui vaut le soutien d'une partie de l'aile gauche du Labour, critique par ailleurs sur la politique de Starmer. Evitant les faux pas, il a aussi oeuvré à entretenir la «relation spéciale» entre Londres et Washington après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, qu'il avait qualifié par le passé de «sociopathe aux sympathies néo-nazies».

Il s'est ainsi noué d'amitié avec le vice-président américain JD Vance, qu'il a accueilli cet été dans sa résidence officielle lors des vacances de ce dirigeant républicain au Royaume-Uni. Né à Londres de parents qui ont émigré au Royaume-Uni, David Lammy est député depuis 2000.

Intérieur: Shabana Mahmood

Née dans une famille originaire du Pakistan, cette avocate députée depuis 2010 passe de la Justice au Home Office, une promotion non sans embûche à un des postes les plus scrutés du gouvernement en raison du dossier sensible de l'immigration.

Plus tôt cette semaine, elle avait suggéré que le Royaume-Uni pouvait réformer la manière dont la loi britannique applique la Convention européenne sur les droits de l'homme, afin de durcir les conditions d'immigration dans le pays.

Principale ministre de confession musulmane au Royaume-Uni, Shabana Mahmood est régulièrement décrite comme une étoile montante du parti travailliste. A la Justice, elle a subi les foudres de l'opposition et de nombreuses critiques dans les médias conservateurs pour avoir validé la libération anticipée de milliers de détenus, afin de désengorger les prisons.