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Statue de Jésus profanée Netanyahu promet des «mesures sévères»

ATS

20.4.2026 - 15:28

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis lundi des «mesures sévères» contre un soldat israélien, filmé en train de frapper à l'aide d'une masse une statue de Jésus dans le sud du Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir ouvert une enquête.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis lundi des «mesures sévères» contre un soldat israélien, filmé en train de frapper à l'aide d'une masse une statue de Jésus dans le sud du Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir ouvert une enquête. (Photo d'archives)
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis lundi des «mesures sévères» contre un soldat israélien, filmé en train de frapper à l'aide d'une masse une statue de Jésus dans le sud du Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir ouvert une enquête. (Photo d'archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.04.2026, 15:28

La séquence, dont l'authenticité a été confirmée par l'armée, a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Elle montre un soldat israélien frappant la tête d'une statue de Jésus crucifié, tombée de sa croix.

«J'ai été choqué et attristé d'apprendre qu'un soldat de Tsahal avait endommagé un symbole religieux catholique dans le sud du Liban», a écrit M. Netanyahu sur X. «Je condamne cet acte dans les termes les plus fermes. Les autorités militaires mènent une enquête pénale et prendront des mesures disciplinaires sévères à l'encontre de l'auteur», a-t-il ajouté.

L'armée israélienne avait indiqué plus tôt que le soldat était en opération dans le sud du Liban et a annoncé l'ouverture d'une enquête.

Acte «honteux et dégradant»

Israël a pris le contrôle de plusieurs secteurs du sud du Liban, fief du Hezbollah, après l'attaque du mouvement pro-iranien contre Israël le 2 mars, en représailles à l'offensive israélo-américaine en Iran. Les frappes israéliennes ont fait plus de 2300 morts et un million de déplacés. Un cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi.

«Des mesures appropriées seront prises à l'encontre des personnes impliquées, conformément aux conclusions de l'enquête», a précisé l'armée, assurant traiter l'affaire avec «la plus grande sévérité».

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a également condamné un acte «honteux et dégradant», présentant sur X ses excuses «à tous les chrétiens dont les sentiments ont été blessés».

La statue se trouve dans le village chrétien de Debel, près de la frontière avec Israël, a indiqué à l'AFP la municipalité qui n'a en revanche pas pu dire si elle avait été endommagée. La zone est inaccessible à la presse.

L'armée israélienne a assuré «aider la communauté à remettre la statue en place», ajoutant n'avoir «aucune intention de porter atteinte aux infrastructures civiles, y compris aux édifices religieux ou aux symboles religieux».

Les troupes israéliennes sont restées dans la zone et ont démoli dimanche de nouvelles maisons, selon l'agence de presse officielle libanaise (ANI).

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