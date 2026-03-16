  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Strasbourg La maire écologiste et LFI fusionnent pour le 2e tour

ATS

16.3.2026 - 19:58

La maire écologiste sortante de Strasbourg Jeanne Barseghian et le parti de gauche radicale LFI ont annoncé lundi s'allier. Ils espèrent ainsi l'emporter face à la socialiste Catherine Trautmann et au LR Jean-Philippe Vetter, arrivés aux deux premières places du premier tour des municipales.

La maire écologiste sortante de Strasbourg Jeanne Barseghian (à gauche) est arrivée troisième dimanche, derrière la socialiste Catherine Trautmann (à droite) et le LR Jean-Philippe Vetter (archives).
La maire écologiste sortante de Strasbourg Jeanne Barseghian (à gauche) est arrivée troisième dimanche, derrière la socialiste Catherine Trautmann (à droite) et le LR Jean-Philippe Vetter (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.03.2026, 19:58

«Nous faisons le choix de la gauche rassemblée», car «nous mesurons le péril que notre ville puisse basculer aux forces réactionnaires et conservatrices», a annoncé Mme Barseghian lors d'un bref point presse devant son local de campagne, au côté de la tête de liste LFI, Florian Kobryn, qui sera numéro deux de la liste fusionnée.

Dimanche soir Catherine Trautmann a obtenu 25,93% des voix, talonnée par le LR Jean-Philippe Vetter (24,23%) et Jeanne Barseghian (19,72%). En quatrième position, la liste du candidat LFI Florian Kobryn a recueilli 12,03% des suffrages.

Les cinq candidats de Place publique, parti de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui figuraient dans la liste du premier tour de la maire écologiste, se sont retirés, a précisé la maire sortante. Au total, 26 candidats issus de la liste Barseghian auront une place éligible en cas de victoire, et 16 issus de la liste Kobryn, ont indiqué les deux partenaires.

«Nous avons fait le choix ce soir de prolonger l'union qui était celle du Nouveau Front populaire, celle de la Nupes», a souligné Florian Kobryn. La liste fusionnée, a-t-il précisé, entend représenter un «bloc populaire» face à un «bloc de droite radicalisé, avec les voix de l'extrême droite qui viendront en relais», et «un bloc macroniste qui est incarné aujourd'hui par la candidature de Madame Trautmann».

La candidate PS «joue sur la confusion, ni de droite ni de gauche», a abondé Mme Barseghian. «Ça nous rappelle effectivement un positionnement politique macroniste.»

Les plus lus

Pourquoi les électeurs fuient désormais Donald Trump
Un avion de Swiss touché par la foudre lors d'un orage et obligé de dérouter
Assurance maladie: grosse colère contre Baume-Schneider
«Conséquences très mauvaises» - L’Allemagne rembarre Donald Trump
Les stars et une surprise : les Suisses qualifiés pour les finales en Norvège