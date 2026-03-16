La maire écologiste sortante de Strasbourg Jeanne Barseghian et le parti de gauche radicale LFI ont annoncé lundi s'allier. Ils espèrent ainsi l'emporter face à la socialiste Catherine Trautmann et au LR Jean-Philippe Vetter, arrivés aux deux premières places du premier tour des municipales.

La maire écologiste sortante de Strasbourg Jeanne Barseghian (à gauche) est arrivée troisième dimanche, derrière la socialiste Catherine Trautmann (à droite) et le LR Jean-Philippe Vetter (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous faisons le choix de la gauche rassemblée», car «nous mesurons le péril que notre ville puisse basculer aux forces réactionnaires et conservatrices», a annoncé Mme Barseghian lors d'un bref point presse devant son local de campagne, au côté de la tête de liste LFI, Florian Kobryn, qui sera numéro deux de la liste fusionnée.

Dimanche soir Catherine Trautmann a obtenu 25,93% des voix, talonnée par le LR Jean-Philippe Vetter (24,23%) et Jeanne Barseghian (19,72%). En quatrième position, la liste du candidat LFI Florian Kobryn a recueilli 12,03% des suffrages.

Les cinq candidats de Place publique, parti de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui figuraient dans la liste du premier tour de la maire écologiste, se sont retirés, a précisé la maire sortante. Au total, 26 candidats issus de la liste Barseghian auront une place éligible en cas de victoire, et 16 issus de la liste Kobryn, ont indiqué les deux partenaires.

«Nous avons fait le choix ce soir de prolonger l'union qui était celle du Nouveau Front populaire, celle de la Nupes», a souligné Florian Kobryn. La liste fusionnée, a-t-il précisé, entend représenter un «bloc populaire» face à un «bloc de droite radicalisé, avec les voix de l'extrême droite qui viendront en relais», et «un bloc macroniste qui est incarné aujourd'hui par la candidature de Madame Trautmann».

La candidate PS «joue sur la confusion, ni de droite ni de gauche», a abondé Mme Barseghian. «Ça nous rappelle effectivement un positionnement politique macroniste.»