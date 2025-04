«Stupidité», «choc sismique»... : des économistes houspillent Trump

Les critiques s'enchaînent de la part d'économistes de premier plan dont certains interrogés par l'AFP pour qualifier les droits de douane massifs imposés par Donald Trump et qui menacent de faire chavirer l'économie mondiale.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Thomas Piketty : «L’échec du reaganisme»

Pour l'économiste français auteur de l'ouvrage à succès +Le capital au XXIe siècle+, «le trumpisme est d'abord une réaction à l'échec du reaganisme: les républicains se rendent compte que le libéralisme économique et la mondialisation n'ont pas bénéficié à la classe moyenne comme ils l'avaient annoncé», affirme-t-il, interrogé par l'AFP.

«Donc maintenant ils s'en prennent au reste du monde comme bouc émissaire», poursuit l'économiste classé à gauche. Or selon M. Piketty, «cela ne va pas marcher: le cocktail trumpiste va simplement engendrer plus d'inflation et plus d'inégalités», met-il en garde.

«L'Europe doit définir ses propres priorités et s'apprêter à faire face à la récession mondiale qui s'annonce par un grand plan de relance, avec des investissements dans les infrastructures énergétiques et de transport, la formation, la recherche, la santé...», détaille-t-il.

Paul Krugman : la «stupidité malveillante»

«Trump n'essaie pas vraiment d'atteindre des objectifs économiques», fustige Paul Krugman, le prix Nobel d'économie américain en 2008, dont les positions politiques sont considérées plutôt au centre de l'échiquier.

«Tout cela doit être considéré comme une démonstration de domination, destinée à choquer et à effrayer», poursuit M. Krugman dans un article au vitriol publié jeudi sur son site internet personnel et intitulé: «La stupidité malveillante va-t-elle tuer l'économie mondiale ?».

«Lorsque le sort de l'économie mondiale est en jeu, la stupidité malveillante du processus politique est sans doute aussi importante que les politiques elles-mêmes. Comment quelqu'un, qu'il s'agisse d'hommes d'affaires ou de gouvernements étrangers, peut-il faire confiance à une administration qui se comporte de la sorte ?», interroge-t-il.

Nasser Saidi: «Un problème majeur» pour les pauvres»

«Lorsque des droits de douane de ce type, élevés sans aucune base économique, sont mis en place, les chaînes d'approvisionnement s'en trouvent gravement perturbées», s'alarme auprès de l'AFP Nasser Saidi, ancien ministre de l'Economie et de l'Industrie au Liban, fondateur de la société de conseil économique Saidi & Associates à Dubaï. Pour lui, «cela va aussi engendrer des effets en matière d'investissements».

Régionalement, «un problème majeur est l'effet (de ces droits de douane) sur les pays moins développés et émergents. Des pays comme l'Egypte, le Liban et la Jordanie connaîtront des perturbations dans leurs relations commerciales», s'inquiète-t-il, qualifiant les annonces de Trump de «choc sismique dans le paysage commercial mondial».

Kako Nubukpo : Trump «faible» face à la Chine

«C'est un peu la fin d'un cycle, la fin du modèle taylorien-fordiste sur lequel nous avons fait construire la prospérité mondiale ces trois quarts du siècle dernier», réagit l'économiste et ancien ministre togolais Kako Nubukpo, interrogé par l'AFP.

«Le protectionnisme est l'arme des faibles et je crois que le président Trump se rend compte que dans la compétition avec la Chine, les Etats-Unis sont devenus les plus faibles», dit-il.

Ces droits de douane surviennent dans un environnement politique déjà très difficile en Afrique et ailleurs, rappelle-t-il: «les laissés-pour-compte de la mondialisation semblent de plus en plus nombreux. Et on voit que d'un point de vue politique, il y a une montée des régimes illibéraux, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique».

Devant les dangers que représente la politique protectionniste de Trump et ses conséquences sur le commerce international, «les pays africains devraient promouvoir plus leur propre chaîne de valeurs nationale, sous-régionale et régionale», recommande M. Nubukpo.